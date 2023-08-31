Mauricio Pochettino Bicara Peluang Juara Chelsea di Piala Liga Inggris 2023-2024

LONDON - Mauricio Pochettino berbicara mengenai peluangnya mempersembahkan gelar juara untuk Chelsea musim ini. Meski cukup berambisi, Pochettino menyadari masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut.

Chelsea sendiri baru saja meraih kemenangan di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024. The Blues melaju ke putaran ketiga setelah menang tipis 2-1 atas AFC Wimbledon.

Chelsea akan berjumpa Brighton & Hove Albion FC. Thiago Silva dan rekan-rekan bermain di hadapan publik Stamford Bridge pada 26 September 2023.

"Saat kami tiba di Brighton. Kami akan membicarakannya. Jika Anda ingin memenangi ajang ini, harus mengalahkan semua tim," ucap Pochettino dilansir dari laman Chelsea, Kamis (31/8/2023).

Pelatih asal Argentina itu mengatakan Chelsea akan diuntungkan dalam laga nanti. Oleh dikarenakan, timnya akan bertindak sebagai tim tuan rumah.