Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mauricio Pochettino Bicara Peluang Juara Chelsea di Piala Liga Inggris 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:16 WIB
Mauricio Pochettino Bicara Peluang Juara Chelsea di Piala Liga Inggris 2023-2024
Chelsea menang tipis 2-1 atas AFC Wimbledon di Piala Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Mauricio Pochettino berbicara mengenai peluangnya mempersembahkan gelar juara untuk Chelsea musim ini. Meski cukup berambisi, Pochettino menyadari masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut.

Chelsea sendiri baru saja meraih kemenangan di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024. The Blues melaju ke putaran ketiga setelah menang tipis 2-1 atas AFC Wimbledon.

Chelsea akan berjumpa Brighton & Hove Albion FC. Thiago Silva dan rekan-rekan bermain di hadapan publik Stamford Bridge pada 26 September 2023.

"Saat kami tiba di Brighton. Kami akan membicarakannya. Jika Anda ingin memenangi ajang ini, harus mengalahkan semua tim," ucap Pochettino dilansir dari laman Chelsea, Kamis (31/8/2023).

Pelatih asal Argentina itu mengatakan Chelsea akan diuntungkan dalam laga nanti. Oleh dikarenakan, timnya akan bertindak sebagai tim tuan rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655987/medali-emas-ke46-diraih-kontingen-indonesia-kembali-dipersembahkan-oleh-wushu-fwn.webp
Medali Emas ke-46 Diraih Kontingen Indonesia, Kembali Dipersembahkan oleh Wushu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Catat Statistik Berkelas saat Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement