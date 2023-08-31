Efek Shin Tae-yong, Elkan Baggott dan Hwang Hee-chan Bisa Umbar Kemesraan Lagi di Laga Ipswich Town vs Wolverhampton Wanderers

EFEK Shin Tae-yong, Elkan Baggott dan Hwang Hee-chan bisa mengumbar kemesraan lagi di laga Ipswich Town vs Wolverhampton Wanderers. Dalam hal ini, mereka bisa berbincang hingga bertukar jersey lagi di akhir pertandingan nanti.

Elkan Baggott telah membantu Ipswich Town menang 3-1 via adu penalti atas Reading usai bermain 2-2 selama 90 menit di putaran kedua Piala Liga Inggris 2023-2024. Laga ini digelar di Madejski Stadium, Rabu 30 Agustus 2023dini hari WIB.

(Ipswich Town lolos ke babak ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024)

Gol-gol klub Elkan Baggott, Ipswich Town, di waktu normal disumbangkan C. Humphreys (45+5') dan F. Ladapo (59'). Sementara itum gol-gol Reading dicetak B. Williams (2' OG) dan K. Ehibhatiomhan (87').

Elkan Baggott pun dimainkan selama 90 menit full dan diduetkan dengan mantan bek Manchester United, Brandon Williams. Berkat kemenangan ini, Ipswich Town lolos ke putaran ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024.

Berdasarkan hasil hasil drawing babak ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024 pada Kamis (31/8/2023) pagi WIB, Elkan Baggott dan kawan-kawan akan melawan Wolverhampton Wanderers. Laga ini bakal digelar di Portman Road, pada 26 September 2023.

Sebagai informasi, Wolverhampton Wanderers diperkuat bintang Timnas Korea Selatan, Hwang Hee-chan. Dengan begitu, Elkan Baggott dan Hwang Hee-chan bisa umbar kemesraan lagi di laga Ipswich Town vs Wolverhampton Wanderers.