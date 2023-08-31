Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Kucurkan Hampir Rp1 Triliun untuk Angkut Cole Palmer dari Manchester City

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:14 WIB
Chelsea Kucurkan Hampir Rp1 Triliun untuk Angkut Cole Palmer dari Manchester City
Chelsea segera mengangkut Cole Palmer dari Manchester City (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
A
A
A

LONDON - Chelsea selangkah lagi mendatangkan Cole Palmer dari Manchester City. Talenta muda Inggris itu ditebus dengan nominal 45 juta poundsterling atau hampir Rp1 triliun pada bursa transfer musim panas 2023!

Kabar tersebut disampaikan oleh pakar bursa transfer sepakbola Eropa Fabrizio Romano. Menurutnya, kedua klub telah mencapai kesepakatan terkait transfer Palmer.

Cole Palmer

Romano mengklaim Chelsea membeli Palmer dengan mahar 45 juta poundsterling (setara Rp871,2 miliar). Nilai awal adalah 40 juta poundsterling ditambah 5 juta lagi sebagai add-ons.

"Cole Palmer ke Chelsea, here we go! Kesepakatan prinsipnya dicapai dengan Manchester City pada kesepakatan 40 juta poundsterling ditambah 5 juta poundsterling," tulis Romano lewat akun Twitter pribadinya @FabrizioRomano, Kamis (31/8/2023).

"Berita eksklusif terungkap hari ini, lalu penyelesaian cepat antar klub dan lampu hijau dari Palmer. Tes medis segera dilakukan," tambah pria berusia 30 tahun itu.

