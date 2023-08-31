Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Chelsea vs AFC Wimbledon di Piala Liga Inggris 2023-2024: Enzo Fernandez Jadi Pahlawan, The Blues Menang Tipis 2-1!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:30 WIB
Hasil Chelsea vs AFC Wimbledon di Piala Liga Inggris 2023-2024: Enzo Fernandez Jadi Pahlawan, <i>The Blues</i> Menang Tipis 2-1!
Enzo Fernandez menjadi pahlawan kemenangan Chelsea atas AFC Wimbledon 2-1 di Stadion Stamford Bridge (Foto: Twitter/@ChelseaFC)
A
A
A

LONDON - Hasil Chelsea vs AFC Wimbledon di Piala Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Bermain di Stamford Bridge, Kamis (31/8/2023) dini hari WIB, Enzo Fernandez jadi pahlawan kemenangan The Blues dengan skor 2-1.

Sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan Chelsea di menit ke-72, gol Noni Madueke lewat titik putih di menit 45+1 mampu menyamakan kedudukan. AFC Wimbledon sempat mencetak gol lebih dulu via James Tilley (19' P).

Skuad Chelsea

Jalannya Pertandingan

Di babak pertama, Chelsea bermain dengan mayoritas pemain mudanya. Di antara skuad yang diturunkan Mauricio Pochettino, hanya beberapa pemain senior yang tampil dalam laga melawan AFC Wimbledon ini.

Dalam formasi 3-4-3, skuad Chelsea diperkuat oleh Robert Sanchez sebagai kiper, lalu ada Axel Disasi, Levi Colwill, Bashir Humphreys; Ian Maatsen, Conor Gallagher, Lesley Ugochukwu, Marc Cucurella; Noni Madueke, Mason Burstow, dan Diego Moreira.

Sementara itu, AFC Wimbledon tampil menyerang meski tim tamu. Mereka pun mendapat hadiah penalti usai kiper Chelsea, Robert Sanchez, dianggap melanggar Harry Pell dalam kotak terlarang.

Tak menyia-nyiakan kesempatan, James Tilley yang menjadi eksekutor penalti sukses menjalankan tugas dengan sempurna di menit 19. Tendangannya menjebol gawang Sanchez, sekaligus membawa AFC Wimbledon unggul 1-0.

Beruntung, Chelsea mampu menyamakan kedudukan di menit ke-45+1 via gol Noni Madueke. Dia mencetak gol penyeimbang melalui tendangan penalti dengan kaki kirinya. Skor menjadi 1-1 hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655765/m-syelhan-atlet-binaan-klub-sepeda-ahmad-sahroni-berhasil-persembahkan-medali-emas-sea-games-2025-cei.webp
M Syelhan, Atlet Binaan Klub Sepeda Ahmad Sahroni Berhasil Persembahkan Medali Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pencak_silat.jpg
Pencak Silat Indonesia Bekuk Singapura, Tambah Medali Emas ke-36 di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement