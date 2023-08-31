Hasil Chelsea vs AFC Wimbledon di Piala Liga Inggris 2023-2024: Enzo Fernandez Jadi Pahlawan, The Blues Menang Tipis 2-1!

LONDON - Hasil Chelsea vs AFC Wimbledon di Piala Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Bermain di Stamford Bridge, Kamis (31/8/2023) dini hari WIB, Enzo Fernandez jadi pahlawan kemenangan The Blues dengan skor 2-1.

Sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan Chelsea di menit ke-72, gol Noni Madueke lewat titik putih di menit 45+1 mampu menyamakan kedudukan. AFC Wimbledon sempat mencetak gol lebih dulu via James Tilley (19' P).

Jalannya Pertandingan

Di babak pertama, Chelsea bermain dengan mayoritas pemain mudanya. Di antara skuad yang diturunkan Mauricio Pochettino, hanya beberapa pemain senior yang tampil dalam laga melawan AFC Wimbledon ini.

Dalam formasi 3-4-3, skuad Chelsea diperkuat oleh Robert Sanchez sebagai kiper, lalu ada Axel Disasi, Levi Colwill, Bashir Humphreys; Ian Maatsen, Conor Gallagher, Lesley Ugochukwu, Marc Cucurella; Noni Madueke, Mason Burstow, dan Diego Moreira.

Sementara itu, AFC Wimbledon tampil menyerang meski tim tamu. Mereka pun mendapat hadiah penalti usai kiper Chelsea, Robert Sanchez, dianggap melanggar Harry Pell dalam kotak terlarang.

Tak menyia-nyiakan kesempatan, James Tilley yang menjadi eksekutor penalti sukses menjalankan tugas dengan sempurna di menit 19. Tendangannya menjebol gawang Sanchez, sekaligus membawa AFC Wimbledon unggul 1-0.

Beruntung, Chelsea mampu menyamakan kedudukan di menit ke-45+1 via gol Noni Madueke. Dia mencetak gol penyeimbang melalui tendangan penalti dengan kaki kirinya. Skor menjadi 1-1 hingga turun minum.