HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pegang Status Juara Bertahan, Manchester City Masuk Grup Neraka Liga Champions 2023-2024?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:45 WIB
Pegang Status Juara Bertahan, Manchester City Masuk Grup Neraka Liga Champions 2023-2024?
Manchester City bisa segrup dengan Real Madrid dan AC Milan di fase grup Liga Champions 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEGANG status juara bertahan, Manchester City masih mungkin masuk grup neraka Liga Champions 2023-2024. Tim-tim seperti Real Madrid, Inter Milan, AC Milan, dan Borussia Dortmund bisa menjadi lawan The Citizens – julukan Manchester City – di fase grup.

Tim asuhan Pep Guardiola tampil dengan brilian di Liga Champions 2022-2023. Mereka sukses mencatatkan sejarah dengan mengangkat trofi Si Kuping Besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Manchester City

Manchester City menyingkirkan tim-tim kuat seperti Bayern Munich dan Real Madrid dalam perjalanannya menuju final. Pada laga puncak, gol semata wayang Rodri membawa Manchester City menang tipis 1-0 atas Inter Milan.

Itu melengkapi gelaran treble winners alias tiga gelar di tiga ajang berbeda pada satu musim yang sama. Sebab, Manchester City juga menjuarai Liga Inggris dan Piala FA pada musim lalu.

Di awal musim ini, The Citizens sukses memuncaki klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka melahap kemenangan dari tiga laga yang dimainkan sejauh ini.

Tak ayal, Manchester City kembali menjadi kandidat juara di Liga Champions 2023-2024. Namun, bukan berarti mereka aman dari ancaman grup neraka.

Sebagai juara bertahan Liga Champions dan juara Liga Inggris, Manchester City tentunya berada di pot 1. Mereka tidak akan bertemu dengan sesama tim Inggris pada fase grup.

