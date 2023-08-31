Prediksi Hasil Drawing Liga Champions 2023-2024 Malam Ini: Bayern Munich, Manchester United dan AC Milan Satu Grup!

PREDIKSI hasil drawing Liga Champions 2023-2024 malam ini, Kamis (31/8/2023) mulai pukul 23.00 WIB akan diulas Okezone. Sebanyak 32 klub sudah dipastikan lolos ke fase grup Liga Champions 2023-2024.

Sebelum fase grup resmi dimulai, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) lebih dulu melakukan drawing. UEFA membagi 32 klub ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan delapan klub.

Jelang drawing, superkomputer mengeluarkan prediksi hasil drawing fase grup Liga Champions 2023-2024. Dalam prediksi hasil drawing tersebut, Manchester United dan Arsenal tergabung dalam grup neraka.

Mengutip dari The Sun, Kamis (31/8/2023), Manchester United tergabung di Grup B Liga Champions 2023-2024 bersama Bayern Munich, AC Milan, dan tim raksasa Skotlandia, Celtic. Bayern Munich menjadi klub yang paling diwaspadai, mengingat mereka memiliki striker tajam asal Inggris, Harry Kane.

Di sisi lain, Arsenal diprediksi akan masuk ke Grup E Liga Champions 2023-2024 bersama Barcelona, Rangers FC, dan Galatasaray. Barcelona menjadi lawan terberat tim berjuluk The Gunners –julukan Arsenal– itu di babak grup.