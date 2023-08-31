Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Hasil Drawing Liga Champions 2023-2024 Malam Ini: Bayern Munich, Manchester United dan AC Milan Satu Grup!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:14 WIB
Prediksi Hasil Drawing Liga Champions 2023-2024 Malam Ini: Bayern Munich, Manchester United dan AC Milan Satu Grup!
Berikut prediksi hasil drawing Liga Champions 2023-2024. (Foto: Twitter/@ChampionsLeague)
A
A
A

PREDIKSI hasil drawing Liga Champions 2023-2024 malam ini, Kamis (31/8/2023) mulai pukul 23.00 WIB akan diulas Okezone. Sebanyak 32 klub sudah dipastikan lolos ke fase grup Liga Champions 2023-2024.

Sebelum fase grup resmi dimulai, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) lebih dulu melakukan drawing. UEFA membagi 32 klub ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan delapan klub.

Drawing Liga Champions 2023-2024

Jelang drawing, superkomputer mengeluarkan prediksi hasil drawing fase grup Liga Champions 2023-2024. Dalam prediksi hasil drawing tersebut, Manchester United dan Arsenal tergabung dalam grup neraka.

Mengutip dari The Sun, Kamis (31/8/2023), Manchester United tergabung di Grup B Liga Champions 2023-2024 bersama Bayern Munich, AC Milan, dan tim raksasa Skotlandia, Celtic. Bayern Munich menjadi klub yang paling diwaspadai, mengingat mereka memiliki striker tajam asal Inggris, Harry Kane.

Di sisi lain, Arsenal diprediksi akan masuk ke Grup E Liga Champions 2023-2024 bersama Barcelona, Rangers FC, dan Galatasaray. Barcelona menjadi lawan terberat tim berjuluk The Gunners –julukan Arsenal– itu di babak grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655927/profil-masniari-wolf-ratu-renang-indonesia-berdarah-batakjerman-juara-3-edisi-sea-games-beruntun-zty.webp
Profil Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Berdarah Batak-Jerman Juara 3 Edisi SEA Games Beruntun!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Catat Statistik Berkelas saat Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement