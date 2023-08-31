Sevilla, Klub Juru Kunci Liga Spanyol 2023-2024 yang Masuk Pot 1 Drawing Liga Champions 2023-2024

Sevilla berada di pot 1 Liga Champions 2023-2024 selagi terbenam di dasar klasemen Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: REUTERS)

SEVILLA menjadi juru kunci di Liga Spanyol 2023-2024 namun masuk pot 1 drawing Liga Champions 2023-2024. Hal ini disebabkan oleh kesuksesan Los Nervionenses – julukan Sevilla – menjadi juara Liga Eropa 2022-2023 lalu.

Sevilla mengawali Liga Spanyol 2023-2024 dengan sangat buruk. Tim asuhan Jose Luis Mendilibar itu belum meraih satu poin pun usai menderita kekalahan pada tiga laga perdana mereka di kancah sepakbola Spanyol musim ini.

Ivan Rakitic dan kolega mengawali musim dengan kekalahan 1-2 dari Valencia di kandang sendiri, Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, pada 12 Agustus 2023 lalu. Kemudian, pada 22 Agustus, Sevilla kembali menderita kekalahan ketika bertandang ke markas Alaves, dengan skor 3-4.

Terbaru pada Minggu 27 Agustus 2023 lalu, Sevilla menelan kekalahan 1-2 dari Girona. Hal ini membuat mereka terbenam di dasar klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024, alias peringkat ke-20.

Namun, menjelang drawing Liga Champions 2023-2024 pada Kamis (31/8/2023) malam nanti pukul 23.00 WIB, Sevilla berada di pot pertama. Sebagai catatan, pot 1 hanya diisi oleh tim-tim juara dari berbagai kejuaraan.

Manchester City, misalnya, yang berstatus juara bertahan Liga Champions dan Liga Inggris. Kemudian, Barcelona yang menjadi juara Liga Spanyol 2022-2023 dan Napoli sebagai juara Liga Italia 2022-2023.

Menariknya, ada Sevilla di sana, di pot 1 yang berisikan para juara tersebut. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan kiprah Sevilla di Liga Spanyol 2023-2024.