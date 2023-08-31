Daftar Pot Drawing Fase Grup Liga Champions 2023-2024: Potensi Grup Neraka yang Melibatkan Newcastle United

Newcastle United berpotensi masuk grup neraka di fase grup Liga Champions 2023-2024 (Foto: REUTERS)

DAFTAR pot drawing fase grup Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. Undian babak grup tersebut nantinya akan digelar pada Kamis (31/8/2023) mulai pukul 23.00 WIB.

Newcastle United kembali ke Liga Champions setelah 20 tahun absen. Alhasil, mereka pun berada di pot keempat.

Situasi ini memungkinkan The Magpies – julukan Newcastle – termasuk dalam grup neraka. Pot perama diisi oleh Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Munich, Paris Saint-Germain (PSG), Benfica, dan Feyenoord.

Kemudian di pot 2 diikuti oleh Manchester United, Real Madrid, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, FC Porto, dan Arsenal. Ini menjadi salah satu pot diisi oleh pilihan yang berat.

Kemudian, di pot 3, ada AC Milan, Braga, FC Copenhagen, Lazio, PSV Eindhoven, Red Star Belgrade, RB Salzburg, dan Shakhtar Donetsk. Jika bertemu AC Milan, Newcastle kemungkinan besar akan menciptakan grup neraka.

Di pot terakhir, Newcastle sendiri tergabung dengan Celtic, Galatasaray, Newcastle United, RC Lens, Real Sociedad, Royal Antwerp, Union Berlin dan Young Boys. Adapun pertandingan nantinya akan digelar mulai September mendatang.