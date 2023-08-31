Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Drawing Liga Champions 2023-2024 Malam Ini: 32 Klub Peserta Terungkap, Potensi Grup Neraka!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:58 WIB
Jadwal Drawing Liga Champions 2023-2024 Malam Ini: 32 Klub Peserta Terungkap, Potensi Grup Neraka!
Berikut jadwal drawing Liga Champions 2023-2024 malam ini. (Foto: UEFA.com)
A
A
A

JADWAL drawing Liga Champions 2023-2024 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan, undian fase grup Liga Champions 2023-2024 tersebut bakal digelar di Grimaldi Forum, Monaco pada Kamis, (31/8/2023) sekira pukul 23.00 WIB.

Sebanyak 32 peserta Liga Champions 2023-2024 sudah terungkap. Kepastian tersebut menyusul 6 tim yang lolos lewat babak playoff yang baru saja berakhir pada Kamis (31/8/2023) dini hari WIB tadi.

Manchester City

(Manchester City juara Liga Champions 2022-2023. (Foto: REUTERS)

Keenam tim tersebut yakni Young Boys, Galatasaray, Braga, FC Copenhagen, Antwerp, dan PSV Eindhoven. Mereka keluar sebagai pemenang di babak playoff dan berhak lolos ke fase grup Liga Champions 2023-2024.

Nantinya, sebanyak 32 klub peserta fase grup Liga Champions 2023-2024 akan dibagi ke dalam delapan grup (A hingga H). Setiap grupnya terdiri dari masing-masing empat tim yang berasal dari empat pot (1, 2, 3, dan 4).

Pot 1 dihuni juara bertahan Liga Champions dan Liga Eropa 2022-2023 serta juara dari enam asosiasi teratas berdasarkan koefisien asosiasi UEFA. Sementara itu, pot 2, 3, dan 4 dinilai berdasarkan pencapaian mereka di kompetisi antarklub Eropa dalam lima tahun terakhir.

Dengan demikian, pot 1 diisi Manchester City (juara Liga Champions 2022-2023), Sevilla (juara Liga Eropa 2022-2023), serta juara-juara liga domestik, yakni Barcelona (Spanyol), Napoli (Italia), Bayern Munich (Jerman), Paris Saint-Germain (Prancis), Benfica (Portugal), dan Feyenoord (Belanda).

