Lewat Mini Soccer, Pemuda Perindo Bangun Jaringan dengan HIPMI Jaya

JAKARTA - Pemuda Perindo memiliki berbagai cara untuk bisa membangun jaringan mereka agar semakin kuat. Salah satunya adalah lewat olahraga, seperti yang baru saja Pemuda Perindo, yakni menggelar laga persahabatan mini soccer melawan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya

Pemuda Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo melakukan laga persahabatan mini soccer melawan HIPMI Jaya di Epic Wesoccer, Kuningan, Jakarta, Rabu (30/8/2023) malam WIB. Diketahui, laga tersebut berlangsung dengan format trofeo guna menambah tali silaturahmi.

Ketua DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta, Erlangga Putra, menjelaskan mengenai acara tersebut. Tidak hanya para anggota HIPMI Jaya saja, melainkan juga dihadiri DPP Partai Perindo.

"Acara malam ini adalah pertandingan friendly match antara Pemuda Perindo khususnya dari kota DKI Jakarta, dari DPP juga, dan HIPMI Jaya," kata Erlangga kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (30/8/2023).

Erlangga menjelaskan, acara ini dilakukan bukan hanya sekadar memperluar jaringan saja. Melainkan juga sebagai bukti bahwa Pemuda Perindo tidak hanya fokus pada Pemilu melainkan fokus di bidang olahraga juga.

"Untuk memperluas jangkauan bahwa kita sebagai Pemuda Perindo tidak hanya fokus di pemilu-pemilu saja tapi juga di olahraga," ungkapnya.