Ditemani Frank Wormuth, Shin Tae-yong Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17

Shin Tae-yong bersama Frank Wormuth nonton langsung laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17. (Foto: Ilham Sigit/MPI)

BEKASI - Saat ini Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 tengah berjuang melawan Korea Selatan U-17 di laga uji coba yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (30/8/2023).

Dalam laga tersebut, ternyata turut hadir pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang nonton secara langsung di tribun VVIP dengan ditemani Konsultan Timnas Indonesia U-17, Frank Wormuth.

Sebagai informasi, laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 merupakan bagian dari persiapan sebelum pemusatan latihan (TC) lanjutan di Jerman. Diharapkan mental anak asuh Bima Sakti terus terasah usai berhadapan dengan tim-tim kuat agar semakin matang di Piala Dunia U-17 2023.

Pertandingan itu pun dihadiri wajah-wajah familiar di tribune stadion. Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, terdapat Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri, Waketum Zainudin Amali, hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Yunus Nusi.

Di antara mereka, tampak hadir pula pelatih Timnas Indonesia senior dan U-23, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu asyik memantau Timnas kelompok umur negaranya dengan mengenakan baju lengan panjang berwarna putih.