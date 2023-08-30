Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditemani Frank Wormuth, Shin Tae-yong Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:24 WIB
Ditemani Frank Wormuth, Shin Tae-yong Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17
Shin Tae-yong bersama Frank Wormuth nonton langsung laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17. (Foto: Ilham Sigit/MPI)
A
A
A

BEKASI - Saat ini Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 tengah berjuang melawan Korea Selatan U-17 di laga uji coba yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (30/8/2023).

Dalam laga tersebut, ternyata turut hadir pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang nonton secara langsung di tribun VVIP dengan ditemani Konsultan Timnas Indonesia U-17, Frank Wormuth.

Sebagai informasi, laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 merupakan bagian dari persiapan sebelum pemusatan latihan (TC) lanjutan di Jerman. Diharapkan mental anak asuh Bima Sakti terus terasah usai berhadapan dengan tim-tim kuat agar semakin matang di Piala Dunia U-17 2023.

Pertandingan itu pun dihadiri wajah-wajah familiar di tribune stadion. Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, terdapat Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri, Waketum Zainudin Amali, hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Yunus Nusi.

Shin Tae-yong ditemani Frank Wormuth nonton Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 (Ilham/MPI)

Di antara mereka, tampak hadir pula pelatih Timnas Indonesia senior dan U-23, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu asyik memantau Timnas kelompok umur negaranya dengan mengenakan baju lengan panjang berwarna putih.

