HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dihelat di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi itu tepatnya akan berlangsung malam ini, Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Perlu diketahui, PSSI menjadwalkan pertandingan melawan Korea Selatan U-17 sebagai salah satu persiapan jelang Piala Dunia U-17 2023. Sebelumnya, tim asuhan Bima Sakti itu sudah melakoni dua laga uji coba di Bali saat mengikuti special match di ajang International Youth Championship (IYC) 2023.

Hasilnya Timnas Indonesia U-17 menelan kekalahan di dua pertandingan uji coba tersebut. Pertama skuad Garuda Asia tak berdaya oleh Barcelona Juvenil A usai takluk 0-3.

Sementara pada laga melawan Kashima Antlers U-18, Timnas Indonesia U-17 dapat memberikan perlawanan walau pada akhirnya tumbang 2-3. Hasil kekalahan itu lantas menjadi bahan evaluasi Bima Sakti demi bisa memperkuat Timnas Indonesia U-17.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-17

Selanjutnya, lawan Timnas Indonesia U-23 di laga uji coba jelang Piala Dunia U-17 2023 adalah Timnas Korea Selatan U-17. Kedua tim pun sama-sama negara yang berpartisipasi di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Korea Selatan U-17 bisa ke putaran final Piala Dunia U-17 2023 karena dapat menembus semifinal Piala Asia U-17 2023. Sedangkan Timnas Indonesia U-17 mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-17 2023 berkat status tim tuan rumah.

Halaman:
1 2
      
