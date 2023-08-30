Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini: Garuda Asia Siap Petik Kemenangan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:30 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini: Garuda Asia Siap Petik Kemenangan
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga uji coba jelang Piala Dunia U-17 2023 tersebut akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Ya, kedua negara merupakan tim yang memastikan diri tampil di Piala Dunia U-17 2023. Skuad Garuda Asia bisa tampil di turnamen akbar kelompor umur itu berkat statusnya yang merupakan tim tim tuan rumah.

Sedangkan Korea Selatan U-17 dapat tampil di Piala Dunia U-17 2023 usai masuk ke semifinal Piala Asia U-17 2023. Dalam turnamen Piala Asia U-17 2023 itu pun, Korea Selatan U-17 dapat mengakhiri dengan status runner-up usai kalah dari Jepang di final.

Menghadapi runner-up Piala Asia U-17 2023 jelas akan menjadi pengalaman berharga untuk Timnas Indonesia U-17. Untuk itu, laga uji coba nanti akan benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Bima Sakti.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-17

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti pun akan mencoba berbagai hal saat melawan Korea Selatan U-17 nanti. Seperti halnya mengetes seberapa kuat lini pertahanan skuad Garuda Asia.

“Dan ini yang juga kita paling fokuskan adalah masalah defend. Karena kemarin pas dua pertandingan uji coba di Bali dua kali, mungkin teman-teman lihat itu berapa kali gol dari crossing, dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh tim lawan,” ujar Bima Sakti, saat konferensi pers, Rabu (30/8/2023).

Halaman:
1 2
      
