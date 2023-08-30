Cristiano Ronaldo Jadi Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024, Ngambek ke Pemilik Al Nassr Telah Berakhir?

CRISTIANO Ronaldo menjadi top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024, ngambek ke pemilik Al Nassr telah berakhir? Menurut laporan EssentiallySports, Cristiano Ronaldo sempat kesal kepada pemilik Al Nassr yakni Dana Investasi Publik (PIF).

CR7 –sapaan akran Cristiano Ronaldo– kesal karena dana transfer yang diberikan PIF ke Al Nassr tidak sebesar yang digelontorkan PIF kepada Al Ahli dan Al Hilal. Sekadar diketahui, PIF yang dimiliki Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, memiliki saham mayoritas di empat klub Arab Saudi yakni Al Ittihad, Al Ahli, Al Hilal dan Al Nassr.

(Al Hilal mendatangkan Neymar Jr pada bursa transfer musim panas 2023)

Tak heran, keempat klub ini jorjoran belanja pemain pada bursa transfer musim panas 2023, mengingat memiliki sumber dana yang tidak terbatas. Al Ahli mendatangkan Edouard Mendy, Roger Ibanez, Merih Demiral, Franck Kessie, Riyad Mahrez, Alan Saint-Maximin dan Roberto Firmino. Selanjutnya, Al Hilal mendatangkan Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves hingga pemain termahal di dunia, Neymar Jr.

Kemudian, Al Ittihad mengontrak tiga bintang kelas dunia yakni NGolo Kante, Fabinho dan Karim Benzema. Terakhir, ada Al Nassr mendatangkan Alex Telles, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Otavio, Aymeric Laporte dan Sadio Mane.

Selintas, pemain-pemain yang didatangkan Al Nassr masih kalah mentereng ketimbang Al Hilal dan Al Ahli. Kondisi semakin parah karena Al Nassr selalu kalah dalam dua laga awal yang dijalani di Liga Arab Saudi 2023-2024.

Beruntung di dua laga terkini Liga Arab Saudi 2023-2024, Al Nassr selalu memenangkan pertandingan. Al Nassr berturut-turut menang 5-0 atas Al Fateh dan menggilas Al Shabab 4-0.