Media Vietnam Bingung Timnas Indonesia U-23 Masih Panggil Komang Teguh dan 2 Pemain Lain ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Komang Teguh tetap dipanggil Timnas Indonesia U-23 di Kualiifkasi Piala Asia U-23 2024 meski masih disanksi AFC. (Foto: Instagram/@komangteguh)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, bingung Timnas Indonesia U-23 masih memanggil Komang Teguh, Muhammad Taufany dan Titang Agung ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Padahal, sudah jelas bahwa ketiga nama di atas dilarang tampil di enam pertandingan bersama Timnas Indonesia U-23, imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023.

Sebelumnya di Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong memanggil Komang Teguh dan Titan Agung. Kedua nama di atas diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023.

(Komang Teguh harus menjalani sanksi enam pertandingan dari AFC)

Namun, AFC pada akhirnya melarang Komang Teguh dan Titan Agung untuk ambil bagian di Piala AFF U-23 2023, mengingat keduanya masih harus menjalani sanksi. Akibatnya, dua nama di atas tidak bisa dimainkan dan Timnas Indonesia U-23 hanya bermaterikan 21 pemain di Piala AFF U-23 2023.

“Pelatih Shin Tae-yong tiba-tiba memanggil tiga pemain yang disanksi karena perkelahian. PSSI telah mengirim surat memohon bantuan kepada AFC,” tulis Soha pada Rabu (30/8/2023).

“Baru-baru ini, Timnas Indonesia U-23 memainkan total 4 laga di Piala AFF U-23 2023. Menurut penjelasan PSSI, ketiga pemain itu hanya perlu diistirahatkan dua laga lagi. Namun, hal itu masih perlu persetujuan dari AFC,” lanjut Soha.

Peluang tiga pemain itu untuk berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 masih terbuka. Namun, pemanggilan ketiganya jelas berisiko dan berpotensi mengurangi kuota pemain yang didaftarkan PSSI.