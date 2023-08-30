3 Pemain Kejutan yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Lawan Turkmenistan, Nomor 1 Andalan Baru Lini Depan Timnas Indonesia

TERDAPAT 3 pemain kejutan yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Turkmenistan. Seperti yang diketahui, PSSI sudah merilis daftar 24 pemain Timnas Indonesia yang akan dibawa untuk menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023.

Rencananya, laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa 8 September 2023. Tentunya Timnas Indonesia mengincar kemenangan di laga tersebut demi bisa memperbaiki posisi skuad Garuda di ranking FIFA.

Karena itulah 24 pemain terbaik pun dipanggil. Hanya saja, ada sejumlah pemain bintang yang tak dibawa karena para pesepakbola tersebut dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 yang berjuang di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Karena FIFA Matchday September 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 digelar dalam waktu yang berdekatan itulah Shin Tae-yong pun harus membagi timnya. Menariknya, karena ada pemain bintang yang dipercaya perkuat Tim U-23, maka ada sejumlah pemain kejutan yang akhirnya dipanggil Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan.

Berikut 3 Pemain Kejutan yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Lawan Turkmenistan:

Dipanggilnya Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, dan David Beckham ke Timnas Indonesia U-23 membuat Shin Tae-yong harus mencari gelandang baru untuk perkuat tim senior. Ia pun menjatuhkan pilihan kepada pemain Persib Bandung, Ryan Kurnia.

Bagi Ryan, ini adalah panggilan pertamanya memperkuat Timnas Indonesia. Ia mendapatkan kepercayaan usai tampil baik bersama Persib di delapan laga Liga 1 2023-2024 dan sukses mencetak satu assist.