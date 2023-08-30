Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini: Cetak Kemenangan Sebelum Terbang ke Jerman?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:32 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini: Cetak Kemenangan Sebelum Terbang ke Jerman?
Timnas Indonesia U-17 bakal menghadapi Korea Selatan U-17 dalam laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 malam ini akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, laga uji coba Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 bakal digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Uji coba ini sebagai persiapan Timnas Indonesia U-17 sebelum mentas di Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar pada 10 November - 2 Desember mendatang. Sebagai tuan rumah, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- otomatis mendapat hak istimewa untuk tampil di ajang tersebut.

Timnas Indonesia U-17

Piala Dunia U-17 2023 sendiri menjadi edisi pertama bagi Timnas Indonesia U-17 mengikuti ajang paling bergengsi sejagat dunia level U-17 itu. Tak heran jika PSSI memilih Korea Selatan U-17 sebagai lawan Arkhan Kaka cs di laga uji coba jelang Piala Dunia U-17 2023.

Korea Selatan U-17 sendiri sebagai salah satu kontestan Piala Dunia U-17 2023 usai jadi runner up Piala Asia U-17 2023. Dalam catatan pertemuan antara Timnas Indonesia U-17 dan Korea Selatan U-17, kedua tim belum pernah bertemu.

Meski demikian, kapten Timnas Indonesia U-17, Muhammad Iqbal Gwijangge, berjanji ia dan rekan-rekannya akan memberikan 100 persen kemampuannya saat menghadapi Korea Selatan U-17. Dia juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia.

"Besok (malam ini) juga kita jadikan ukuran bahwa sejauh mana kita bisa bermain melawan tim-tim besar nanti di Piala Dunia," ungkap Iqbal Gwijangge, mengutip dari laman resmi PSSI.

"Lawan Korea Selatan (U-17), saya berharap support doa dan dukungannya dari teman-teman semua, masyarakat Indonesia agar di pertandingan besok kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan Insyaallah saya pastikan semua pemain akan memberikan yang terbaik," tambah Iqbal.

Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menargetkan kemenangan di laga kontra Korea Selatan U-17 malam ini. Bukan hanya menang, dia ingin Arkhan Kaka dkk menunjukkan kualitasnya setelah sekian lama melakukan pemusatan latihan.

Halaman:
1 2
      
