HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Chelsea dan Tottenham Hotspurs Rebutan Bintang Muda Barcelona

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:23 WIB
Chelsea dan Tottenham Hotspurs Rebutan Bintang Muda Barcelona
Ansu Fati jadi incaran Chelsea dan Tottenham Hotspur (Foto: La Liga)
BARCELONA – Penyerang muda Barcelona, Ansu Fati jadi rebutan dua tim Liga Inggris, Chelsea dan Tottenham Hotspurs. Chelsea dan Tottenham dikabarjan menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa sang pemain.

Ansu Fati dirumorkan akan angkat kaki dari Camp Nou pada bursa transfer musim panas ini. Kabar tersebut berhembus setelah Fati mempertimbangkan hengkang karena sulit untuk mendapatkan tempat utama di Barcelona.

Sebelumnya, Fati yang berjuang keras mendapatkan tempat utama justru harus menderita cedera panjang pada musim 2022-2023. Pemain berdarah Spanyol itu sejatinya sempat memikirkan untuk bertahan.

Real Madrid sempat diisukan akan mendapatkan tandatangan pemain berusia 20 tahun itu. Akan tetapi, pelatih Barcelona Xavi Hernandez menepis rumor tersebut dengan tegas, Fati tidak akan merapat ke Los Blancos -julukan Real Madrid.

Sejurus kemudian, Fati kini dilaporkan tengah menjadi rebutan Chelsea dan Tottenham Hotspurs. Menurut laporan Goal Internasional, rencana Xavi untuk mempertahankan Fati sudah tidak berlaku.

1 2
      
