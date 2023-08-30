Ketum PSSI Erick Thohir Beri Update soal Venue Piala Dunia U-17 2023: FIFA Tinggal Cek Stadion GBT

Erick Thohir sebut FIFA tinggal mengecek Stadion Gelora Bung Tomo untuk kesiapan Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, beri update soal venue Piala Dunia U-17 2023. Dia mengatakan bahwa FIFA tinggal mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di Surabaya, sebab stadion-stadion yang lainnya sudah diinspeksi.

FIFA memilih empat stadion dari delapan yang diajukan untuk Piala Dunia U-17 2023. Selain Stadion GBT, tiga stadion lainnya adalah Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Si Jalak Harupat (Bandung).

Erick Thohir mengatakan bahwa FIFA sudah mengecek kesiapan JIS, Stadion, Manahan, dan Stadion Si Jalak Harupat. Tinggal Stadion GBT saja yang belum, dan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti juga akan cek Stadion GBT. Kami tunggu dari mereka (FIFA)," ucap Erick Thohir di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Ketua Umum PSSI itu juga mengatakan bahwa beberapa aspek untuk mendukung kesuksesan Piala Dunia U-17 2023 juga sedang disiapkan. Tentunya, dengan harapan agar ajang tersebut bisa berjalan baik.