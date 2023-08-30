Gara-Gara Beri Penalti ke Rekan Setim di Laga Al Nassr vs Al Shabab, Cristiano Ronaldo Lewati 2 Rekor Besar!

Cristiano Ronaldo melewati dua rekor besar gara-gara memberikan penalti kepada sang rekan setim di laga Al Nassr vs Al Shabab. (Foto: Instagram/@cristiano)

GARA-gara beri penalti ke rekan setimnya di Al Nassr, Cristiano Ronaldo melewati 2 rekor besar! Dua rekor besar yang dilewati CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- tersebut yakni gagal mencetak gol ke-850 dan menyumbangkan hattrick dua kali beruntun di Liga Arab Saudi 2023-2024.

Cristiano Ronaldo telah menunjukan kelasnya sebagai salah satu pesepakbola terbaik sepanjang masa alias GOAT. Sang megabintang 38 tahun itu mencetak brace dan satu assist saat Al Nassr menang atas Al Shabab 4-0 di pekan keempat Liga Arab Saudi 2023-2024, Rabu (30/8/2023) dini hari WIB.

(Momen Cristiano Ronaldo selebrasi gol di laga Al Nassr vs Al Shabab)

Selain dwigol Cristiano Ronaldo dari titik putih (13' P), (38' P), gol-gol kemenangan Faris Najd -julukan Al-Nassr- lainnya dicetak Sadio Mané (40'), dan Sultan Al Ghanam (80').

Sejatinya, Cristiano Ronaldo sempat mencetak gol lewat sundulan usai menerima umpan sepak pojok Marcelo Brozovic di menit 18. Sayangnya, gol CR7 dianulir wasit karena sang pemilik lima gelar Ballon dOr itu dianggap lebih dulu melakukan pelanggaran.

Di babak kedua, Cristiano Ronaldo mendapatkan kesempatan emas untuk mencetak hattrick usai Al Nassr kembali mendapat hadiah penalti. Namun, secara tak disangka, CR7 justru tak mengambil keempatan tersebut.

Cristiano Ronaldo dengan murah hati memberikan kesempatan penalti kepada rekannya, Abdulrahman Ghareeb. Sayangnya, Ghareeb justru gagal mengeksekusinya dengan baik karena bola membentur tiang gawang.