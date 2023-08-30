Kagumi Indonesia Arena, Shin Tae-yong Heran JIS Belum Bisa Dipakai Timnas Indonesia

KAGUMI Indonesia Arena, Shin Tae-yong heran Jakarta International Stadium (JIS) belum bisa dipakai Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyaksikan FIBA World Cup 2023 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023) kemarin.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku takjub dengan kemegahan yang dimiliki oleh Indonesia Arena, venue yang memiliki kapasitas sekitar 16 ribu penonton. Dalam kesempatan yang sama, Shin Tae-yong juga mengaku heran jika venue megah di kancah sepakbola, yaitu JIS, masih belum bisa dipakai oleh Timnas Indonesia, meski sudah diresmikan sejak tahun lalu.

"Memang saya juga berharap (sepakbola) punya venue seperti ini, punya lapangan sendiri, tetapi setahu saya sudah ada JIS, walaupun sampai sekarang tidak bisa digunakan, itu sangat disayangkan," ungkap Shin Tae-yong kepada awak Media di Indonesia Arena, Selasa (30/8/2023).

"Saya memang baru lihat dari luar saja, tidak dalamnya, dan sampai sekarang juga bingung kenapa (JIS) masih belum bisa dipakai," tambahnya.

JIS sempat beberapa kali digelar untuk pertandingan sepakbola sejak diresmikan pada pertengahan tahun lalu. Namun, Timnas Indonesia belum berkesempatan untuk merasakan lapangan JIS.