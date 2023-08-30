Pengamat Sepakbola Vietnam Sebut Shin Tae-yong seperti Anak Kecil saat Timnas Indonesia U-23 Telan Kekalahan dari Vietnam U-23

Shin Tae-yong disebut seperti anak kecil saat Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Vietnam U-23. (Foto: PSSI)

PENGAMAT sepakbola Vietnam, Vu Manh Hai, menyebut Shin Tae-yong seperti anak kecil saat Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan di final Piala AFF U-23 2023. Komentar ini disampaikan Vu Manh Hai buntut dari kegaduhan pascafinal Piala AFF U-23 2023.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 takluk lewat adu penalti dari Timnas Vietnam U-23 difinal Piala AFF U-23 2023. Skuad Shin Tae-yong tumbang adu penalti dengan skor 5-6 setelah tendangan Ernando Ari berhasil dibaca penjaga gawang Timnas Vietnam U-23.

(Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023)

Terlepas dari itu, buruknya kinerja wasit Hiroki Kasahara yang memimpin jalannya laga, menjadi sorotan utama ofisial Timnas Indonesia U-23 termasuk Shin Tae-yong. Salah satu yang paling membuat geram adalah di babak kedua saat pemain Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc, dengan sengaja menyikut kepala fullback kiri Timnas Indonesia U-23, Haykal Al Hafiz.

Akan tetapi, wasit tidak memperhatikan hal tersebut sebagai pelanggaran. Akibat hal ini, Shin Tae-yong sempat mengeluarkan pernyataan tentang buruknya kinerja wasit Hiroki Kasahara .

Namun, pernyataan Shin Tae-yong ini ternyata menuai kritikan dari pengamat sepakbola asal Vietnam, Vu Manh Hai. Menurutnya, pada kejadian Haykal, Nguyen Hong Phuc memang salah dan sepantasnya mendapat pelanggaran.

Namun, insiden itu menurut Vu Vanh Mai bukanlah alasan untuk Indonesia gagal menjadi juara, melainkan Shin Tae-yong yang salah.