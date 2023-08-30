Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipanggil Shin Tae-yong Lagi, Alfeandra Dewangga Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:00 WIB
Dipanggil Shin Tae-yong Lagi, Alfeandra Dewangga Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024
Alfeandra Dewangga janji berusaha bantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/alfeandradewangga)
DIPANGGIL Shin Tae-yong lagi, Alfeandra Dewangga bertekad bawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Pemain PSIS Semarang itu berkat untuk membayar kepercayaan Shin Tae-yong yang memanggilnya lagi untuk membela garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23.

Setelah tampil di Piala AFF U-23 2023, Garuda Muda mengalihkan perhatiannya kepada kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sebelumnya, pemain berusia 22 tahun itu berkontribusi untuk membawa Timnas Indonesia U-23 ke final Piala AFF U-23 2023 sebelum dikalahkan Vietnam U-23 lewat adu penalti.

Timnas Indonesia U-23

Shin Tae-yong pun kembali memercayakan Dewangga untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sang pemain serbabisa PSIS Semarang itu termasuk dalam 27 nama yang dipanggil untuk ikut dalam ajang itu.

Adapun pemanggilan untuk Dewangga tertuang dalam surat yang dikirimkan PSSI dengan nomor 3315/AGB/502/VIII-2023. Dia bakal mengikuti pemusatan latihan terlebih dahulu bersama skuad Garuda Muda di Solo pada 4 hingga 13 September 2023.

Alfeandra Dewangga pun mengutarakan kebahagiaannya karena bisa membela Timnas Indonesia U-23 lagi dalam waktu dekat. Dia pun berhasrat untuk membayar kepercayaan dengan membawa Garuda Muda ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

“Alhamdulillah dan bersyukur yang pertama. Semoga saya dan rekan-rekan satu tim bisa bawa Timnas lolos ke Piala Asia U-23,” ujar Dewangga, dikutip dari situs resmi PSIS Semarang, Rabu (30/8/2023).

1 2
      
