Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Pamer Selebrasi Baru Usai Bawa Al Nassr Menang Telak 4-0 atas Al Shabab

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |10:44 WIB
Cristiano Ronaldo Pamer Selebrasi Baru Usai Bawa Al Nassr Menang Telak 4-0 atas Al Shabab
Momen Cristiano Ronaldo pamer selebrasi baru. (Foto: Twitter/@GOATTWORLD)
A
A
A

MEGABINTANG asal Portugal, Cristiano Ronaldo, pamer selebrasi baru usai membawa Al Nassr menang telak 4-0 atas Al Shabab. Usai mencetak gol pertama di laga itu, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- terlihat melakukan selebrasi sedikit menari ala tarian Arab!

Cristiano Ronaldo baru saja membantu Al Nassr membantai Al Shabab 4-0 di pekan keempat Liga Arab Saudi 2023-2024. Laga tersebut dilangsungkan di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, pada Rabu, (30/8/2023) dini hari WIB.

Al Nassr vs Al Shabab

Empat gol kemenangan Faris Najd -julukan Al-Nassr- masing-masing dicetak via brace Cristiano Ronaldo (13' P), (38' P), Sadio Mané (40'), dan Sultan Al Ghanam (80'). Selain mencetak dua gol, Cristiano Ronaldo juga mencatatkan satu assist untuk gol Sadio Mane.

Sebagai informasi, Cristiano Ronaldo terkenal sering melakukan selebrasi Siu yang menjadi ciri khasnya ketika mencetak gol. Menariknya, sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu memamerkan selebrasi baru saat merayakan gol di laga dini hari tadi.

Dalam laga melawan Al Shabab ini, Cristiano Ronaldo tak hanya melakukan selebrasi Siu. Pemain 38 tahun itu juga memamerkan selebrasi anyarnya usai mencetak gol pertama melalui tendangan penalti ke gawang Al Shabab pada menit ke-13.

Dalam video yang diunggah akun Twitter @GOATTWORLD, Cristiano Ronaldo terlihat melanjutkan selebrasinya dengan sedikit menari. Mantan striker Manchester United dan Real Madrid itu mengangkat satu tangannya ke atas sambil menggerakkan kakinya dengan jinjit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/11/1655601/timnas-futsal-indonesia-vs-myanmar-di-laga-perdana-sea-games-2025-dukung-dan-saksikan-di-mnctv-channel-29-une.jpg
Timnas Futsal Indonesia vs Myanmar di Laga Perdana SEA Games 2025: Dukung dan Saksikan di MNCTV Channel 29
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_indonesia_u_22_tetap_mendapat_pengalungan_b.jpg
Gagal di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Tetap Dapat Sambutan Kehormatan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement