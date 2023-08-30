Cristiano Ronaldo Pamer Selebrasi Baru Usai Bawa Al Nassr Menang Telak 4-0 atas Al Shabab

MEGABINTANG asal Portugal, Cristiano Ronaldo, pamer selebrasi baru usai membawa Al Nassr menang telak 4-0 atas Al Shabab. Usai mencetak gol pertama di laga itu, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- terlihat melakukan selebrasi sedikit menari ala tarian Arab!

Cristiano Ronaldo baru saja membantu Al Nassr membantai Al Shabab 4-0 di pekan keempat Liga Arab Saudi 2023-2024. Laga tersebut dilangsungkan di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, pada Rabu, (30/8/2023) dini hari WIB.

Empat gol kemenangan Faris Najd -julukan Al-Nassr- masing-masing dicetak via brace Cristiano Ronaldo (13' P), (38' P), Sadio Mané (40'), dan Sultan Al Ghanam (80'). Selain mencetak dua gol, Cristiano Ronaldo juga mencatatkan satu assist untuk gol Sadio Mane.

Sebagai informasi, Cristiano Ronaldo terkenal sering melakukan selebrasi Siu yang menjadi ciri khasnya ketika mencetak gol. Menariknya, sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu memamerkan selebrasi baru saat merayakan gol di laga dini hari tadi.

Dalam laga melawan Al Shabab ini, Cristiano Ronaldo tak hanya melakukan selebrasi Siu. Pemain 38 tahun itu juga memamerkan selebrasi anyarnya usai mencetak gol pertama melalui tendangan penalti ke gawang Al Shabab pada menit ke-13.

Dalam video yang diunggah akun Twitter @GOATTWORLD, Cristiano Ronaldo terlihat melanjutkan selebrasinya dengan sedikit menari. Mantan striker Manchester United dan Real Madrid itu mengangkat satu tangannya ke atas sambil menggerakkan kakinya dengan jinjit.