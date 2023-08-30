Rumput JIS Mulai Dibongkar untuk Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Jangan Jadi Polemik Lagi

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Jakpro yang sudah membenahi rumput dan akses Jakarta International Stadium (JIS). Pembenahan dilakukan dalam rangka menyambut Piala Dunia U-17 2023.

Sebagaimana diketahui, stadion kebanggaan warga Jakarta itu menjadi salah satu dari empat yang disiapkan untuk Piala Dunia U-17. Tiga stadion lainnya, yakni Stadion Manahan, Stadion Si Jalak Harupat, dan Stadion Gelora Bung Tomo.

Erick Thohir mengatakan JIS memang sudah mulai diperbaiki dan kini sedang terfokus penanganan rumput. Tentunya perbaiki itu harus dikebut demi selesai untuk Piala Dunia U-17 yang akan berlangsung pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023.

"Kalau dari JIS, saya dapat laporan Plt Pak Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan PT Jakpro sudah menginformasikan rumput sudah mulai dibongkar. Itu supaya rumput lain nanti bisa masuk," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan renovasi JIS semata-mata demi kepentingan Piala Dunia U-17. Jadi, dia meminta hal tersebut jangan dikait-kaitkan dengan unsur lainnya.