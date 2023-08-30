5 Pemain Timnas Indonesia U-23 Ini Diprediksi Jadi Andalan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Striker Gacor!

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi jadi andalan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Dari kelima nama tersebut, salah satu di antaranya berposisi sebagai penyerang yang haus gol!

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Semua pertandingan grup ini akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memanggil sejumlah pemain kenamaan. Sebut saja seperti lima pemain abroad yakni Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Ivar Jenner (FC Utrecht), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

Selain itu, Shin Tae-yong juga membawa personel Timnas Indonesia senior yakni Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta) hingga Ramadhan Sananta (PSM Makassar). Dari skuad yang ada, ada 5 pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi jadi andalan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-23 Ini Diprediksi Jadi Andalan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024:

Untuk urutan kelima datang dari posisi penjaga gawang yakni Ernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini diprediksi akan menjadi pemain Timnas Indonesia U-23 yang takkan tergantikan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Pasalnya, Ernando Ari selalu dimainkan oleh Shin Tae-yong sepanjang turnamen Piala AFF U-23 2023 yang dijalani Garuda Muda hingga laga final. Bahkan, kiper Persebaya Surabaya ini tampil heroik dengan melakukan lebih dari delapan penyelamatan di final saat melawan Vietnam U-23.

Meski pada akhirnya, Ernando Ari gagal mengeksekusi penalti yang membuat Timnas Indonesia U-23 kalah dari Vietnam U-23 via adu tos-tosan 5-6. Kendati demikian, pengalamannya bermain di SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023 jadi modal berharga.

Selanjutnya adalah Rizky Ridho. Bek tengah milik Persija Jakarta ini tercatat sudah memiliki 23 caps di Timnas Indonesia senior. Pengalaman ini membuat Shin Tae-yong bakal menjadikan Rizky Ridho sebagai andalan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Selain di level senior, Rizky Ridho juga menjadi pemain paling penting sekaligus kapten skuad Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2023. Bahkan, pemain 21 tahun itu sukses mempersembahkan emas SEA Games 2023.