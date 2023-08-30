Laga Kontra Timnas Korea Selatan U-17 Jadi Ajang Timnas Indonesia U-17 Uji Ketangguhan Lini Pertahanan?

LAGA kontra Timnas Korea Selatan U-17 jadi ajang Timnas Indonesia U-17 uji ketangguhan lini pertahanan. Hal ini diungkap oleh sang pelatih, Bima Sakti, yang mengaku fokus dalam pertahanan ketika mempersiapkan diri untuk pertandingan kontra Korea Selatan U-17.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – melanjutkan persiapannya menjelang Piala Dunia U-17 2023. Kali ini, Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti akan menghadapi Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023) mulai pukul 19.00 WIB.

Beberapa jam menjelang pertandingan, Timnas Indonesia U-17 disinggung soal cara mengantisipasi serangan dari Korea Selatan U-17. Sebab diketahui, tim besutan Byun Seong-hwan itu mempunyai pola serangan yang cepat.

Soal ini, Bima Sakti mengatakan bahwa Timnas Indonesia U-17 telah berusaha mematangkan taktik sejak berlatih di Bali. Oleh karena itu, Bima Sakti kemungkinan ingin melihat ketangguhan lini pertahanan Garuda Asia dalam pertandingan ini.

“Kalau strategi, kami sudah latihan setelah uji coba kemarin di Bali. Ada masukan dari Frank (Wormuth) kita fokus di defend, kemudian dua minggu kemarin kita juga latihan ofensif,” kata Bima dalam konferensi pers, Selasa (29/8/2023) kemarin.