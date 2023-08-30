Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba: Sanggup Menang Garuda Muda?

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

PREDIKSI Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di laga uji coba akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, duel seru ini bakal dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada malam ini, Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-17 melakukan uji tanding kontra Korea Selatan U-17 sebagai persiapan jelang Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar pada 10 November - 2 Desember mendatang. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tampil di ajang tersebut karena berstatus tuan rumah.

Piala Dunia U-17 2023 sendiri menjadi edisi pertama bagi skuad Timnas Indonesia U-17 sebagai peserta di ajang paling bergengsi sejagat dunia level U-17 itu. Tentunya, tim asuhan Bima Sakti selaku tuan rumah diharapkan bisa berbicara banyak di ajang tersebut.

Bisa dibilang, langkah yang tepat Timnas Indonesia U-17 menantang Korea Selatan U-17 di laga uji coba jelang Piala Dunia U-17 2023. Korea Selatan U-17 sendiri sebagai salah satu kontestan Piala Dunia U-17 2023 usai jadi runner up Piala Asia U-17 2023.

Dalam catatan pertemuan antara Timnas Indonesia U-17 dan Korea Selatan kelompok umur 17 tahun, kedua tim belum pernah bertemu. Sebab demikian, pertandingan nanti bakal menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim.

Jika melihat pencapaian Korea Selatan U-17 di atas, sang lawan cukup kuat. Kendati begitu, skuad Timnas Indonesia U-17 tak gentar untuk menghadapi Korea Selatan U-17.