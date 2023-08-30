Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba: Sanggup Menang Garuda Muda?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |09:21 WIB
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba: Sanggup Menang Garuda Muda?
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di laga uji coba akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, duel seru ini bakal dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada malam ini, Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-17 melakukan uji tanding kontra Korea Selatan U-17 sebagai persiapan jelang Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar pada 10 November - 2 Desember mendatang. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tampil di ajang tersebut karena berstatus tuan rumah.

Piala Dunia U-17 2023 sendiri menjadi edisi pertama bagi skuad Timnas Indonesia U-17 sebagai peserta di ajang paling bergengsi sejagat dunia level U-17 itu. Tentunya, tim asuhan Bima Sakti selaku tuan rumah diharapkan bisa berbicara banyak di ajang tersebut.

Bisa dibilang, langkah yang tepat Timnas Indonesia U-17 menantang Korea Selatan U-17 di laga uji coba jelang Piala Dunia U-17 2023. Korea Selatan U-17 sendiri sebagai salah satu kontestan Piala Dunia U-17 2023 usai jadi runner up Piala Asia U-17 2023.

Dalam catatan pertemuan antara Timnas Indonesia U-17 dan Korea Selatan kelompok umur 17 tahun, kedua tim belum pernah bertemu. Sebab demikian, pertandingan nanti bakal menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim.

Jika melihat pencapaian Korea Selatan U-17 di atas, sang lawan cukup kuat. Kendati begitu, skuad Timnas Indonesia U-17 tak gentar untuk menghadapi Korea Selatan U-17.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/11/1655559/hasil-liga-inggris-liverpool-dekati-empat-besar-arsenal-menang-dramatis-berkat-gol-bunuh-diri-rrs.jpg
Hasil Liga Inggris: Liverpool Dekati Empat Besar, Arsenal Menang Dramatis Berkat Gol Bunuh Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Live MNCTV! Timnas Futsal Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Kick Off Jam Berapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement