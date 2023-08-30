Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Bima Sakti Bakal Coba Semua Pemain yang Ikut TC

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |09:09 WIB
Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Bima Sakti Bakal Coba Semua Pemain yang Ikut TC
Timnas Indonesia U-17 di sesi latihan bersama (Foto: Ilham Sigit/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Indonesia U-17 menghadapi Korea Selatan U-17 dalam laga uji coba sebelum Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Bima Sakti bakal mencoba semua pemain yang mengikuti pemusatan latihan (TC).

Timnas Indonesia U-17 akan menjamu Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu dapat disaksikan langsung oleh suporter Garuda Muda.

Menjelang pertandingan itu, Bima menyatakan Timnas Indonesia U-17 siap turun dengan kekuatan penuh. Pelatih kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu menegaskan siap untuk mencoba pemain yang sudah menjalani TC sejak awal Juli silam.

“Saya juga ingin mencoba semua pemain yang sekarang ada di TC karena kita yang paling terpenting di Piala Dunia nanti, karena saya mau kami belajari dari kesalahan di kualifikasi piala Asia U-17 kemarin,” kata Bima dalam konferensi pers, Selasa (29/8/2023) kemarin.

Seperti yang dikatakan Bima, dirinya tidak mau mengulang kesalahan saat Kualifikasi Piala Asia U-17 pada Oktober 2022 silam. Diketahui, Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega gagal lolos ke putaran final turnamen tersebut.

Penyebabnya, mereka kalah dari Timnas Malaysia U-17 (1-5) di pertandingan terakhir fase grup. Dengan hasil itu, mereka juga gagal mendapatkan tiket untuk lolos lewat jalur runner up terbaik dalam kualifikasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/51/1655569/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-hari-ini-tunggal-putra-pastikan-1-emas-tcy.jpg
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025 Hari Ini: Tunggal Putra Pastikan 1 Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Luis Estrela Ungkap Kunci Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement