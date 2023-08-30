Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Bima Sakti Bakal Coba Semua Pemain yang Ikut TC

JAKARTA – Timnas Indonesia U-17 menghadapi Korea Selatan U-17 dalam laga uji coba sebelum Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Bima Sakti bakal mencoba semua pemain yang mengikuti pemusatan latihan (TC).

Timnas Indonesia U-17 akan menjamu Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu dapat disaksikan langsung oleh suporter Garuda Muda.

Menjelang pertandingan itu, Bima menyatakan Timnas Indonesia U-17 siap turun dengan kekuatan penuh. Pelatih kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu menegaskan siap untuk mencoba pemain yang sudah menjalani TC sejak awal Juli silam.

“Saya juga ingin mencoba semua pemain yang sekarang ada di TC karena kita yang paling terpenting di Piala Dunia nanti, karena saya mau kami belajari dari kesalahan di kualifikasi piala Asia U-17 kemarin,” kata Bima dalam konferensi pers, Selasa (29/8/2023) kemarin.

Seperti yang dikatakan Bima, dirinya tidak mau mengulang kesalahan saat Kualifikasi Piala Asia U-17 pada Oktober 2022 silam. Diketahui, Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega gagal lolos ke putaran final turnamen tersebut.

Penyebabnya, mereka kalah dari Timnas Malaysia U-17 (1-5) di pertandingan terakhir fase grup. Dengan hasil itu, mereka juga gagal mendapatkan tiket untuk lolos lewat jalur runner up terbaik dalam kualifikasi.