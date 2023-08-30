Sinyal Bahaya! Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Turkmenistan U-23 Hajar Timnas China U-23

Timnas Indonesia U-23 bakal hadapi Timnas Turkmenistan U-23 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

SINYAL bahaya! Timnas Turkmenistan U-23 hajar Timnas China U-23 jelang lawan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dalam laga uji coba yang digelar di Dalian, China, pada Selasa (29/8/2023) waktu setempat, Turkmenistan U-23 menang 2-0 atas China U-23!

Pertandingan uji coba tersebut diketahui dilakukan secara tertutup. Di babak pertama, skuad Turkmenistan U-23 yang dilatih oleh Ahmet Agamyradov awalnya sempat mendapatkan ancaman dari tim tuan rumah.

Timnas China U-23 yang dinahkodai Cheng Yaodong menampilkan permainan terbuka. Namun, serangan tim negeri Tirai Bambu itu kerap dapat dipatahkan oleh pertahanan solid Turkmenistan sehingga skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Turkmenistan U-23 tampil lebih agresif dengan melancarkan serangan. Hasilnya, calon lawan Timnas Indonesia U-23 itu sukses membuka keunggulan pada menit ke-51 melalui gol Meylis Durdyev.

Setelah itu, Nurmyrat Roziyev berhasil menggandakan keunggulan Turkmenistan U-23 pada menit ke-71. Skor 2-0 untuk kemenangan Turkmenistan U-23 pun bertahan hingga pertandingan berakhir.

Tentunya, kemenangan Turkmenistan U-23 atas China U-23 memberikan sinyal bahaya kepada skuad Timnas Indonesia U-23. Sebab, Turkmenistan U-23 adalah calon lawan skuad Garuda Muda di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Semua pertandingan grup ini akan digelar di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.