SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Cuma Kebagian Main di Piala Liga Inggris Bareng Ipswich Town, Bakal Dipinjamkan?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:35 WIB
Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Cuma Kebagian Main di Piala Liga Inggris Bareng Ipswich Town, Bakal Dipinjamkan?
Elkan Baggott berpotensi dipinjamkan Ipswich Town (Foto: Instagram)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, hanya diturunkan Ipswich Town di ajang Piala Liga Inggris musim ini. Situasi tersebut memunculkan berbagai rumor termasuk kemungkinan sang pemain bakal dipinjamkan ke klub lain.

Terakhir, Elkan Baggott sempat dikaitkan dengan klub divisi tiga Liga Inggris, Stevenage. Klub yang bermarkas di Broadhall Way itu dikabarkan tertarik meminjam Elkan dari Ipswich Town dalam waktu dekat ini.

Rumor peminjaman Elkan Baggott ke Stevenage bisa saja terjadi. Terlebih bursa transfer musim panas 2023 sendiri masih menyisakan beberapa hari lagi sebelum waktu penutupan yang jatuh pada 1 September 2023.

Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, juga sebelumnya pernah memberikan isyarat untuk menyekolahkan Elkan Baggott ke klub lain. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait rencana tersebut.

“Saya pikir kami akan melakukan percakapan dengan Elkan sekarang setelah pramusim selesai karena kami memiliki waktu yang baik dengannya,” kata McKenna dilansir TWTD.

Terlepas dari kabar peminjaman ke Stevenage, Elkan Baggott baru saja mempersembahkan kemenangan bagi Ipswich Town di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024. The Tractor Boys -julukan Ipswisch Town menang 3-1 via adu penalti atas Reading usai bermain imbang 2-2 di waktu normal.



      
