Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:27 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 dalam laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 malam ini bisa didapatkan di sini. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – melanjutkan persiapannya jelang Piala Dunia U-17 2023. Dalam ajang itu, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Korea Selatan U-17 merupakan salah satu peserta dari Asia yang bakal ikut serta di ajang itu. Jadi, pertandingan uji coba kontra Korea Selatan sangatlah penting bagi tim asuhan Bima Sakti dalam mengukur kekuatan jelang turnamen.

Menjelang pertandingan, Bima Sakti telah mengatakan bahwa targetnya bukanlah untuk meraih kemenangan. Dia mengaku sudah mendiskusikannya dengan Frank Wormuth dan juga tim pelatih.

"Untuk laga besok, kami sudah diskusi dengan Frank dan tim pelatih bahwa kami tidak hanya ingin hasil kemenangan," ujar Coach Bima dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (29/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655375/catat-tanggalnya-timnas-voli-putra-indonesia-siap-bertanding-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-ixi.jpg
Catat Tanggalnya, Timnas Voli Putra Indonesia Siap Bertanding di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/arsenal.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris Semalam: Arsenal, Liverpool dan Chelsea Menggila
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement