Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 Malam Ini

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan U-17 dalam laga uji coba (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 malam ini bisa didapatkan di sini. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – melanjutkan persiapannya jelang Piala Dunia U-17 2023. Dalam ajang itu, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Timnas Korea Selatan U-17 merupakan salah satu peserta dari Asia yang bakal ikut serta di ajang itu. Jadi, pertandingan uji coba kontra Korea Selatan sangatlah penting bagi tim asuhan Bima Sakti dalam mengukur kekuatan jelang turnamen.

Menjelang pertandingan, Bima Sakti telah mengatakan bahwa targetnya bukanlah untuk meraih kemenangan. Dia mengaku sudah mendiskusikannya dengan Frank Wormuth dan juga tim pelatih.

"Untuk laga besok, kami sudah diskusi dengan Frank dan tim pelatih bahwa kami tidak hanya ingin hasil kemenangan," ujar Coach Bima dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (29/8/2023).