Cristiano Ronaldo Rela Gagal Hattrick demi Hibahkan Penalti ke Rekan Setim di Laga Al Nassr vs Al Shabab

CRISTIANO Ronaldo rela gagal hattrick demi hibahkan penalti ke rekan setimnya di laga Al Nassr vs Al Shabab. Alih-alih mengambil kesempatan itu, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- dengan murah hati memberikan penalti kepada Abdulrahman Ghareeb.

Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo baru saja sukses bawa Al Nassr menang atas Al Shabab 4-0 di pekan keempat Liga Arab Saudi 2023-2024. Laga tersebut digelar di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, pada Rabu, 30 Agustus 2023 dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan Faris Najd -julukan Al-Nassr- dicetak oleh Cristiano Ronaldo (13' P), (38' P), Sadio Mané (40'), dan Sultan Al Ghanam (80'). Khusus bagi Cristiano Ronaldo, bomber asal Portugal itu selain mencetak brace juga menorehkan satu assist.

Selain dari titik putih, Cristiano Ronaldo sejatinya sempat mencetak gol lewat sundulan usai menerima umpan sepak pojok Marcelo Brozovic. Sayangnya, gol CR7 dianulir wasit karena sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu dianggap lebih dulu melakukan pelanggaran.

Di babak kedua, Cristiano Ronaldo mendapatkan kesempatan emas untuk mencetak hattrick usai Al Nassr kembali mendapat hadiah penalti.

Situasi ini membuka peluang bagi CR7 untuk maju lagi sebagai eksekutor ketiga kalinya.