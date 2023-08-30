Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:49 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong optimistis bawa Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, optimistis skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U-23 2024. Faktor kualitas pemain plus status sebagai tuan rumah kualifikasi, membuat Shin Tae-yong percaya diri melihat Timnas Indonesia U-23 melaju ke putaran final Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Qatar.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Seluruh laga di grup ini digelar di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September 2023.

Marselino Ferdinan

(Marselino Ferdinan akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Demi mendapatkan hasil optimal, seluruh pemain terbaik dipanggil Shin Tae-yong. Hal itu termasuk lima pemain abroad yakni Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Ivar Jenner (FC Utrecht), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

Selain itu, ada juga personel Timnas Indonesia senior yakni Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Ramadhan Sananta (PSM Makassar) yang dimasukkan ke dalam skuad.

"Secara teori peluang Indonesia untuk lolos ke Qatar sangat besar. Apalagi kita bermain di kandang sendiri," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Shin Tae-yong menegaskan timnya harus tampil apik dari laga ke laga. Hal itu agar Timnas Indonesia U-23 bisa mendapatkan hasil maksimal untuk menjaga asa lolos ke putaran Piala Asia U-23 2024 di Qatar.

Halaman:
1 2
      
