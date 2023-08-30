Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 di Pekan Keempat: Cristiano Ronaldo Melesat ke Puncak!

Cristiano Ronaldo berada di posisi teratas di daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Reuters)

BERIKUT daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 di pekan keempat. Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo melesat ke posisi teratas di klasemen top skor sementara musim ini dengan torehan lima gol.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- mengungguli bomber Al Ittihad sekaligus top skorer musim lalu, Abderrazak Hamdallah. Abderrazak berada di posisi kedua dengan koleksi empat gol.

Dia sejajar dengan Malcom (Al Hilal) dan Sadio Mane (Al Nassr) yang juga sama-sama sudah mencetak empat gol di ajang Liga Arab Saudi 2023-2024. Sementara eks bintang Liverpool, Roberto Firmino (Al Ahli) mengoleksi tiga gol.

Cristiano Ronaldo melesat ke peringkat puncak di klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 usai membawa Al Nassr meraih poin penuh atas Al Shabab. Bermain di kandang sendiri, Faris Najd -julukan Al Nassr- menang telak dengan skor akhir 4-0.

Cristiano Ronaldo mencetak brace (dua gol) di laga kali ini. Kedua gol Cristiano Ronaldo dicetak melalui titik putih.