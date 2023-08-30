Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Elkan Baggott hingga Marselino Ferdinan Absen di Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:31 WIB
Penyebab Elkan Baggott hingga Marselino Ferdinan Absen di Laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan
Elkan Baggott absen di laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

PENYEBAB Elkan Baggott hingga Marselino Ferdinan absen di laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertemu Turkmenistan di laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023 malam WIB.

Untuk melakoni laga ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 24 pemain. Dari 24 pemain yang dipanggil, tidak terdapat lima pemain abroad yang biasa memperkuat Timnas Indonesia senior.

Elkan Baggott

(Elkan Baggott absen di laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023)

Sebut saja Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Ivar Jenner (FC Utrecht), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Rafael Struick (ADO Den Haag). Selain itu, Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Ramadhan Sananta (PSM Makassar) juga tak masuk ke dalam skuad.

Pertanyaan pun muncul, kenapa nama-nama di atas tidak disertakan ke dalam skuad Timnas Indonesia yang dipersiapkan melawan Turkmenistan? Ternyata, pelatih Shin Tae-yong memplot Elkan Baggott dan kawan-kawan untuk membela Timnas Indonesia U-23.

Sekadar diketahui, pada 9-12 September 2023, Timnas Indonesia U-23 akan turun di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang ini, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain terbaik.

Pemain-pemain ini diharapkan dapat mendongkrak performa Timnas Indonesia U-23 meraih hasil terbaik di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 tergabung bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23.

