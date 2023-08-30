Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Nassr vs Al Shabab di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Cetak 2 Gol, Al Nassr Menang 4-0!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:55 WIB
Hasil Al Nassr vs Al Shabab di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Cetak 2 Gol, Al Nassr Menang 4-0!
Al Nassr vs Al Shabab di Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

HASIL Al Nassr vs Al Shabab di Liga Arab Saudi 2023-2024 telah diketahui. Bermain di Stadion Al Awal Park, Riyadh, Arab Saudi, pada Rabu 30 Agustus 2023 dini hari WIB, Cristiano Ronaldo sukses mencetak 2 gol sekaligus bawa Al Nassr menang 4-0 atas tim tamu.

Gol-gol kemenangan Faris Najd -julukan Al-Nassr- secara keseluruhan disumbangkan oleh Cristiano Ronaldo (13' P), (38' P), Sadio Mané (40'), dan S. Al Ghanam (80'). Hasil pekan keempat ini membuat Al Nassr naik ke posisi 6 klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 6 poin, terpaut 6 angka dari Al Ittihad di puncak.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Begitu babak pertama dimulai, Al Nassr berambisi melanjutkan laju positifnya. Pada pekan ke-3 Liga Arab Saudi 2023-2024, Al Nassr sukses menang telak 5-0 atas Al Fateh yang mana Cristiano Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak hattrick dan satu assist.

Pada laga sekarang, Cristiano Ronaldo dkk pun langsung melancarkan serangannya. Di menit 10 Al Nassr punya peluang. Sayangnya, kiper Kim dapat menepis tembakan Brozovic dari luar kotak penalti.

Kemudian pada menit 12, wasit setelah melihat VAR memberikan penalti kepada Al Nassr. Bola mengenai lengan pemain bertahan dan sepertinya jaraknya cukup jauh dari tubuhnya sehingga dianggap sebagai handball.

Cristiano Ronaldo pun menjadi eksekutor tendangan penalti. Luar biasanya, sang megabintang 38 tahun itu sukses mengalahkan Kim di gawang untuk mengkonversinya menjadi gol dari titik putih. Skor berubah jadi 1-0 untuk Al Nassr.

Pada menit 36, Al Nassr kembali mendapatkan hadiah penalti. Ghareeb dan Ronaldo berkombinasi di sayap kiri. Yang terakhir ada di dalam kotak ketika dia dijegal oleh Cuellar. Ronaldo pun menggunakan seluruh pengalamannya untuk memenangkan keputusan bagi timnya.

Alhasil, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak brace dan membuat seluruh stadion pecah menjadi “SIUUUUUU” secara serempak. Cristiano Ronaldo menggandakan keunggulan Al Nassr. Kali ini kiper menebak arah dengan tepat namun masih gagal menghentikan bola. Skor menjadi 2-0 untuk Al Nassr.

Pada menit 41, permainan Brozovic dari kiri ke Ronaldo di tengah, Ronaldo ke Mane di kanan dan di dalam kotak. Diakhiri oleh Sadio Mane yang mencetak gol usai mengirimkan bola melewati Kim dengan tembakan terukur. Skor menjadi 3-0 untuk Al Nassr hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655371/hasil-sea-games-2025-atlet-karate-ignatius-joshua-kandou-sumbang-emas-ke24-untuk-indonesia-dvw.webp
Hasil SEA Games 2025: Atlet Karate Ignatius Joshua Kandou Sumbang Emas ke-24 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/arsenal.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris Semalam: Arsenal, Liverpool dan Chelsea Menggila
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement