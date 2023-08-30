Justin Hubner Unggah Foto Pakai Jersey Timnas Indonesia Sambil Beri Emoji Ini, Resmi Gagal Susul Rafael Struick dan Ivar Jenner?

BEK Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner, mengunggah foto menggunakan jersey Timnas Indonesia di akun Instagram-nya, @justinhubner5. Hanya saja dalam foto yang diunggah, Justin Hubner menyertakan emoji minta maaf.

Apakah ini pertanda Justin Hubner sadar takkan bisa lagi memperkuat Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, Justin Hubner hampir dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Ia sempat menjalani proses menjadi WNI bersama dua nama lain, yakni Rafael Struick dan Ivar Jenner. Ketiga pemain ini menjalani proses naturalisasi agar dapat memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023.

Namun, setelah Timnas Indonesia U-20 dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, Justin Hubner tak lagi melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulingga, ada satu permintaan dari kubu Justin Hubner yang tak bisa dipenuhi PSSI, sehingga proses naturalisasi tidak dilanjutkan.

Di saat bersamaan, proses naturalisasi Rafael Struick dan Ivar Jenner terus berjalan. Dua pesepakbola yang kini mentas di Liga 2 Belanda itu pun resmi menjalani sumpah menjadi WNI pada Mei 2023.

Rafael Struick dan Ivar Jenner pun sudah mengemas caps bersama Timnas Indonesia senior. Keduanya turun saat Timnas Indonesia bermain 0-0 kontra Palestina, plus tumbang 0-2 dari Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.