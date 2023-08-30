Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beda Level, Pelatih Korea Selatan U-17 Tak Ingin Anggap Remeh Timnas Indonesia U-17

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:16 WIB
Beda Level, Pelatih Korea Selatan U-17 Tak Ingin Anggap Remeh Timnas Indonesia U-17
Timnas Korea Selatan U-17 di sesi latihan bersama (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sepak bola Korea Selatan memang berbeda level dengan sepak bola Indonesia. Meski begitu, pelatih Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan, tidak ingin menganggap remeh Timnas Indonesia U-17.

Sebagai informasi, Korea Selatan U-17 akan melakoni laga persahabatan melawan Timnas Indonesia U-17. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Laga persahabatan itu merupakan bagian dari persiapan kedua tim jelang berkiprah di Piala Dunia U-17 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

Adapun kesediaan Korea Selatan U-17 beruji coba dengan Timnas Indonesia U-17 cukup mengherankan, mengingat kedua tim itu berada di level berbeda. Harus diakui, kualitas sepak bola Korea Selatan jauh mengungguli Indonesia.

Terbaru, pelatih Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan, menanggapi hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa ranking FIFA tidak selalu berarti suatu tim lebih lemah dari tim yang lain. Coach Byun menilai pemain Timnas Indonesia U-17 memiliki potensi di masa depan.

Halaman:
1 2
      
