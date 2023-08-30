Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

10 Eks Pemain Top Piala Dunia yang Berakhir di Liga Indonesia, Nomor 1 Mantan Penggawa Timnas Nigeria

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:01 WIB
10 Eks Pemain Top Piala Dunia yang Berakhir di Liga Indonesia, Nomor 1 Mantan Penggawa Timnas Nigeria
10 Eks Pemain Top Piala Dunia yang Berakhir di Liga Indonesia. (Foto: Media Persib)
A
A
A

SEBANYAK 10 eks pemain top Piala Dunia yang berakhir di Liga Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Kepindahan mereka sempat mengejutkan mengingat reputasi sebagai pemain tim nasional yang berlaga di Piala Dunia.

Meski begitu, ternyata tidak semua pemain top itu dapat bersinar di Indonesia. Beberapa diantaranya justru flop dan gagal bersinar. Lantas siapa saja mereka? berikut ulasannya.

10. Mario Kempes

Mario Kempes

Mario Kempes mengejutkan publik sepakbola Indonesia setelah memutuskan bergabung dengan Pelita Jaya pada musim 1993-1994. Secara, Kempes adalah pemain yang membawa Argentina juara Piala Dunia 1978, sekaligus menjadi top skor.

Selain itu, Kempes juga memperkuat La Albiceleste di Piala Dunia 1974 dan 1982. Di Pelita Jaya, Kempes sukses mencetak 12 gol dalam 18 pertandingan.

9. Pedro Pasculli

Pedro Pasculli

Selain Kempes, pemain Argentina lin yang pernah bermain di Indonesia adalah Pedro Pasculli. Pasculli merupakan pemain yang membawa Argentina juara di Piala Dunia 1986.

Di Liga Indonesia, Pasculli sukses mencetak 12 gol dari 18 penampilan bersama Pelita Jaya

8. Roger Milla

Roger Milla

Roger Milla menjadi bagian skuad Kamerun di Piala Dunia 1982, 1990, dan 1994. Secara mengejutkan di musim 1994/1995, Milla bergabung bersama Pelita Jaya.

Di Pelita Jaya, Milla sukses mengemas 23 gol dalam 23 laaga sebelum hijrah ke Putra Samarinda. Di tim barunya, Milla mengemas 18 gol dalam 12 laga.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
