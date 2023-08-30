Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Ilham Jaya Kesuma, Lulusan Bangku STM yang Jadi Legenda Persita Tangerang dan Timnas Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:00 WIB
Kisah Ilham Jaya Kesuma, Lulusan Bangku STM yang Jadi Legenda Persita Tangerang dan Timnas Indonesia
Ilham Jaya Kesuma, legenda Persita Tangerang dan Timnas Indonesia yang hanya lulusan STM (Foto: PSSI)
A
A
A

TAK banyak yang tahu kisah Ilham Jaya Kesuma, lulusan bangku STM yang jadi legenda Persita Tangerang dan Timnas Indonesia. Siapa sangka jika pria kelahiran Palembang ini bak berjodoh dengan klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut.

Pemain bernomor punggung 18 ini memiliki insting mencetak gol yang kuat dan sering ditakuti lawan.Tak heran jika di masa kejayaannya, Ilham sering disebut-sebut sebagai pemain andalan klub maupun tim nasional.

Ilham Jaya Kesuma

Lantas, seperti apa kisah Ilham Jaya Kesuma, lulusan bangku STM yang jadi legenda Persita Tangerang dan Timnas Indonesia?

Sama seperti pemain hebat lainnya, Ilham Jaya Kesuma mengukir namanya di lapangan hijau dari bawah. Dalam kanal Youtube Hamka Hamzah, Ilham menceritakan bahwa ia telah bergabung dengan Persita Tangerang sejak lulus STM (Sekolah Teknik Menengah).

Dari catatannya di laman Transfermarkt, Ilham sebelumnya pernah berlaga bersama PS Palembang sebelum akhirnya hijrah ke Persita pada 1996. Saat membela Persita, Ilham pernah mengantarkan klub tersebut ke final Liga Bank Mandiri 2002. Namun, klubnya harus puas sebagai runner up karena dikalahkan oleh Petrokimia Putra Gresik.

Kendati demikian, Ilham berhasil dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak pada musim tersebut. Pencapaian Ilham sebagai top skor kembali terulang pada Liga Indonesia 2004.

Halaman:
1 2
      
