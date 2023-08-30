Profil dan Biodata Yusuf Meilana, Pemain Persik Kediri yang Jago Lakukan Lemparan Maut seperti Pratama Arhan

PROFIL dan biodata Yusuf Meilana menarik untuk diulas. Pasalnya pemain sepakbola Persik Kediri ini menjadi perbincangan para pencinta bola karena memiliki lemparan maut seperti layaknya bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Sontak kemampuan yang dimilikinya membuat publik penasaran akan sosok lengkap dirinya. Jika kamu yang membaca ini adalah salah satunya, maka simak informasi satu ini hingga tuntas.

Okezone telah merangkum dari beberapa sumber, Selasa (29/08/2023) terkait profil dan biodata Yusuf Meiliana.

Profil Yusuf Meilana

Pemain bernama lengkap Yusuf Meilana Fuad Burhani baru-baru ini menjadi sorotan usai memperlihatkan kemampuan lemparan bola yang terlampau jauh. Hal itu tentu menjadi perbincangan hangat banyak warganet yang memicu rasa penasaran orang terhadap sosoknya.

BACA JUGA: Kisah Pemberani Persik Kediri yang Jadi Pembunuh Terbesar Pertama di Liga Indonesia

Pemain kelahiran Kediri tersebut merupakan seorang atlet sepakbola berumur 25 tahun. Kiprahnya di dunia sepakbola sudah dikenal sejak tahun 2016. Pada saat itu, dirinya bermain membela skuad Persekat Tegal. Hingga setahun kemudian, dia pindah karena direkrut oleh Persik Kediri.