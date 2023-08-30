Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil dan Biodata Yusuf Meilana, Pemain Persik Kediri yang Jago Lakukan Lemparan Maut seperti Pratama Arhan

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:47 WIB
Profil dan Biodata Yusuf Meilana, Pemain Persik Kediri yang Jago Lakukan Lemparan Maut seperti Pratama Arhan
Yusuf Meilana, pelempar bola Persik Kediri layaknya Pratama Arhan (Foto: Instagram/yusufmfb_7)
A
A
A

PROFIL dan biodata Yusuf Meilana menarik untuk diulas. Pasalnya pemain sepakbola Persik Kediri ini menjadi perbincangan para pencinta bola karena memiliki lemparan maut seperti layaknya bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Sontak kemampuan yang dimilikinya membuat publik penasaran akan sosok lengkap dirinya. Jika kamu yang membaca ini adalah salah satunya, maka simak informasi satu ini hingga tuntas.

Yusuf Meilana

Okezone telah merangkum dari beberapa sumber, Selasa (29/08/2023) terkait profil dan biodata Yusuf Meiliana.

Profil Yusuf Meilana

Pemain bernama lengkap Yusuf Meilana Fuad Burhani baru-baru ini menjadi sorotan usai memperlihatkan kemampuan lemparan bola yang terlampau jauh. Hal itu tentu menjadi perbincangan hangat banyak warganet yang memicu rasa penasaran orang terhadap sosoknya.

Pemain kelahiran Kediri tersebut merupakan seorang atlet sepakbola berumur 25 tahun. Kiprahnya di dunia sepakbola sudah dikenal sejak tahun 2016. Pada saat itu, dirinya bermain membela skuad Persekat Tegal. Hingga setahun kemudian, dia pindah karena direkrut oleh Persik Kediri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655751/bukan-cuma-indra-sjafri-akmal-marhali-minta-tanggung-jawab-zainuddin-amali-atas-kegagalan-emas-sig.webp
Bukan Cuma Indra Sjafri, Akmal Marhali Minta Tanggung Jawab Zainuddin Amali atas Kegagalan Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pencak_silat.jpg
Pencak Silat Indonesia Bekuk Singapura, Tambah Medali Emas ke-36 di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement