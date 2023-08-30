Riko Simanjuntak, Bintang Persija Jakarta yang Dulu Diremehkan dan Tak Dianggap

Riko Simanjuntak, pemain bintang Persija Jakarta yang dulunya sempat dianggap remeh (Foto: Twitter/persija_jkt)

SIAPA sangka, Riko Simanjuntak si bintang Persija Jakarta dulu pernah diremehkan dan tak dianggap. Hal ini tidak lepas dari postur tubuhnya yang mungil dan kurus, yakni hanya setinggi 158 cm.

Akibat hal itu, Riko yang sejak kelas 3 SMP telah menggeluti sepakbola antarkampung (Tarkam) pernah diremehkan untuk menjadi seorang pesepakbola profesional oleh keluarganya sendiri.

"Ada keluarga memang bilang seperti itu. Karena memang postur Riko sendiri. Jadi dia bicara 'ya Riko nanti main bolanya paling hanya situ-situ doang' hanya sebatas kampong," ujar Riko Simanjuntak dilansir channel youtube CAPT HAMKA, Selasa (29/08/2023).

Meski diremehkan seperti itu, tekad Riko menjadi pesepakbola sama sekali tidak ciut. Alih-alih menjadi dendam, eks pemain PSMS Medan itu justru menjadikan perkataan orang yang meremehkannya sebagai sebuah motivasi untuk dirinya semakin maju.

"Jadi buat Riko pribadi makin ada yang ngatain Riko seperti itu. Nggak ada dendam di Riko sedikit pun tapi memberikan motivasi malah," ujar winger Persija itu.

"Bikin semangat Riko double gitu untuk menunjukan bahwa suatu saat nanti aku akan menunjukkan ke kamu, saya jadi pemain," lanjutnya.

Riko pun menunjukkan tekadnya saat memasuki bangku SMA. Pada saat itu, Riko perlahan membiayai sekolahnya dengan bermain sepakbola tarkam. Dirinya juga menunjukkan tekadnya untuk sukses melalui dunia sepakbola, namun tanpa melupakan pendidikannya.

"Karena memang pada saat masih duduk di SMA kelas 1, Riko udah pribadi yang bayarin uang sekolah dan lain-lain, lah. Jadi nggak nyusahin orang tua lagi kan," jelasnya.

"Makanya Riko komitmen sama orang tua. Apapun yang terjadi, sekolah pasti aku tanggung jawabi. Tapi satu hal yang yang mama sama bapak pengen tahu, aku hanya pengen sukses dari sepakbola," tegas Riko Simanjuntak.