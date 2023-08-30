Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Baru Balik dari Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra dan Robi Darwis Starter saat Persib Bandung Hadapi Persija Jakarta?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:44 WIB
Baru Balik dari Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra dan Robi Darwis Starter saat Persib Bandung Hadapi Persija Jakarta?
Beckham Putra memperkuat Persib Bandung sepulangnya dari Thailand usai bela Timnas Indonesia U-23 (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

BARU balik dari Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra dan Robi Darwis tidak diharapkan menjadi starter saat Persib Bandung hadapi Persija Jakarta. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengindikasikan bahwa dirinya tidak akan mengubah susunan pemain utamanya untuk saat ini.

Sang juru taktik asal Kroasia tidak mau merusak tren positif Maung Bandung – julukan Persib Bandung. Sebab, mereka dalam tren dua kemenangan beruntun di Liga 1 2023-2024.

Bojan Hodak

"Saya tidak pernah mengubah 'the winning team' jadi apa yang terjadi di dua laga terakhir mungkin susunan line up akan sama," kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (30/8/2023).

Bojan Hodak mengakui bahwa Beckham Putra dan Robi Darwis akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim. Setidaknya, dirinya jadi punya opsi lebih ketika bertandang ke Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu (2/9/2023) mendatang.

"Tapi kami harus melihat mereka berlatih penuh di latihan. Jika baik-baik saja, baru kami akan memutuskan siapa yang akan menjadi starter," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655569/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-hari-ini-tunggal-putra-pastikan-1-emas-tcy.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025 Hari Ini: Tunggal Putra Pastikan 1 Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/biliar_indonesia.jpg
Biliar Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025, Dua Perak dan Satu Perunggu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement