Baru Balik dari Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra dan Robi Darwis Starter saat Persib Bandung Hadapi Persija Jakarta?

BARU balik dari Timnas Indonesia U-23, Beckham Putra dan Robi Darwis tidak diharapkan menjadi starter saat Persib Bandung hadapi Persija Jakarta. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengindikasikan bahwa dirinya tidak akan mengubah susunan pemain utamanya untuk saat ini.

Sang juru taktik asal Kroasia tidak mau merusak tren positif Maung Bandung – julukan Persib Bandung. Sebab, mereka dalam tren dua kemenangan beruntun di Liga 1 2023-2024.

"Saya tidak pernah mengubah 'the winning team' jadi apa yang terjadi di dua laga terakhir mungkin susunan line up akan sama," kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (30/8/2023).

Bojan Hodak mengakui bahwa Beckham Putra dan Robi Darwis akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim. Setidaknya, dirinya jadi punya opsi lebih ketika bertandang ke Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu (2/9/2023) mendatang.

"Tapi kami harus melihat mereka berlatih penuh di latihan. Jika baik-baik saja, baru kami akan memutuskan siapa yang akan menjadi starter," jelasnya.