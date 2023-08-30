Cerita 2 Pemain Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya yang Ternyata Sudah Kenal sejak SD

Muhammad Ferarri (kiri) dan Salman Alfarid (kanan) saat sama-sama memperkuat Persija Jakarta pada 2021. (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta merupakan tim Liga 1 2032-2024 yang gemar mengorbitkan pemain-pemain muda. Beberapa pemain yang pernah diorbitkan Persija Jakarta adalah Salman Alfarid dan Muhammad Ferarri yang sama-sama dimunculkan skuad Macan Kemayoran pada 2020.

Namun, tanpa diketahui banyak orang, kedua pemain ini ternyata kenal dekat sejak Sekolah Dasar (SD). Karena itu, di hari pertama latihan Persija Jakarta, Salman Alfarid dan Muhammad Ferarri kaget bisa satu tim.

“Saya mikir, 'Kok bisa teman dari kecil, sekarang bisa satu tim profesional'," kata Salman melansir laman resmi Persija.

Salman Alfarid dan Muhammad Ferarri pertama kali bertemu di sebuah turnamen sepakbola di Jakarta. Saat itu, Muhammad Ferarri bermain untuk SSB Jagakarsa. Sementara itu, Salman Alfarid bermain untuk SSB Jayakarta Ragunan.

Singkat cerita, tim dari kedua pemain itu bertemu di babak final. Setelah turnamen usai, Salman dan Ferarri sama-sama terpilih untuk membela tim Kecamatan Jagakarsa untuk kompetisi di tingkat provinsi.

Berawal dari sana, Ferarri dan Salman mulai menjadi seorang teman dekat. Bahkan hingga masuk ke jenjang SMP dan SMA, keduanya masih saling berteman kendati bersekolah di sekolah yang berbeda.