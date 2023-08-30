Ditinggal Penyerang Ini, Juventus Bisa Bawa Pulang Alvaro Morata atau Domenico Berardi pada Bursa Transfer Musim Panas 2023

JUVENTUS dikabarkan bisa bawa pulang Alvaro Morata atau Domenico Berardi pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Rumor ini muncuat setelah Bianconeri -julukan Juventus- diisukan akan ditinggal sang penyerangnya, Moise Kean.

Moise Kean sejatinya masih terikat kontrak dengan Juventus hingga 30 Juni 2025. Namun, striker 23 tahun asal Italia itu tengah dirumorkan di ambang pintu keluar dari Allianz Stadium, Turin.

Pasalnya, Moise Kean belum dimainkan di dua laga perdana Juventus di Liga Italia 2023-2024. Penyerang 23 tahun itu kalah saing dengan Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa yang masih bertahan di Allianz Stadium.

Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa sendiri telah menunjukkan performa yang apik dari dua laga awal di Liga Italia musim ini. Tercatat, keduanya telah mencetak gol di dua pertandingan Liga Italia 2023-2024.

Dusan Vlahovic sudah mencatatkan dua gol masing-masing saat Juventus menghadapi Udinese dan Bologna. Sedangkan Chiesa juga mencetak satu gol ketika Juventus mengalahkan Udinese dengan skor 3-0.

Sementara itu, Moise Kean yang mengalami cedera ringan harus absen pada pertandingan pembuka dan menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan akhir pekan lalu. Moise Kean pun bisa menjadi striker yang paling dekat dengan pintu keluar.

Bahkan menurut ilBianconero, Moise Kean dilaporkan akan dijual ke Fulham. Namun, transfer ke Fulham kini memudar karena klub asal Inggris itu menilai harga yang diminta Juventus berlebihan yakni di angka antara 35 hingga 40 juta euro.