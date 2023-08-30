Chelsea vs AFC Wimbledon: Simpan Kekuatan, Mauricio Pochettino Akan Turunkan Pemain Muda

LONDON – Chelsea memilih menyimpan kekuatan utamanya saat melawan AFC Wimbledon di babak kedua Piala Liga Inggris 2023-2024, Kamis 31 September 2023. Untuk itu ia bakal menurunkan pemain muda The Blues untuk menghadapi tim divisi keempat Liga Inggris.

The Blues akan menjamu Wimbledon di Stadion Stamford Bridge, London. Di atas kertas, jelas Chelsea jauh lebih diunggulkan karena lawannya merupakan tim divisi kasta keempat sepak bola Inggris. Ditambah lagi, kedalaman skuad mereka juga bertabur pemain bintang.

Pochettino pun ingin memberikan kesempatan kepada pemain akademi Chelsea untuk bisa main di laga tersebut. Akan tetapi, dia tidak ingin membeberkan daftar nama siapa saja yang akan dimainkan nanti. Momentum yang bagus juga mengingat saat ini ada sembilan pemain mereka yang sedang dihantui cedera.

“Saat ini saya tidak menyebutkan nama-namanya, sampai kami memberikan daftarnya kepada mereka. Saya lebih suka mereka mengetahuinya dan tidak ingin menciptakan situasi yang membuat mereka kecewa,” kata Pochettino, dikutip dari situs resmi Chelsea, Rabu (30/8/2023).

“Mereka belum pernah terlibat sebelumnya dan pertama-tama akan duduk di bangku cadangan. Jika semuanya berjalan baik mungkin mereka akan memiliki kemungkinan untuk bermain, namun mereka akan mulai dari bangku cadangan,” lanjutnya.

Pelatih asal Argentina ini hanya memastikan bahwa pemain yang akan dibawanya yakni berusia 16-17 tahun. Pochettino pun sangat antusias bisa memberikan kesempatan bermain kepada pemain mudanya. Walaupun kemungkinan tidak akan turun sebagai starter melainkan pemain pengganti.