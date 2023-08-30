Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Piala Liga Inggris 2023-2024: Sembilan Pemain Chelsea Masih Cedera Panjang Jelang Hadapi AFC Wimbledon

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:13 WIB
Piala Liga Inggris 2023-2024: Sembilan Pemain Chelsea Masih Cedera Panjang Jelang Hadapi AFC Wimbledon
Chelsea menghadapi AFC Wimbledon di Piala Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
LONDON – Chelsea kehilangan sembilan pemain mereka yang harus menjalani masa pemulihan akibat cedera panjang. Padahal, The Blues akan memainkan pertandingan melawan AFC Wimbledon di ajang Piala Liga Inggris 2023 dini hari nanti.

Chelsea akan menjamu Wimbledon di Stadion Stamford Bridge, London, Kamis (31/8/2023) 01.45 WIB. Tentu saja di atas kertas The Blues sangat lebih diunggulkan ketimbang lawannya yang merupakan tim kasta keempat.

Menariknya, kedua tim tidak pernah bertemu. Sehingga, laga nanti akan menjadi pertemuan pertama mereka. Tentu saja seharusnya Chelsea dapat mengatasi Wimbledon karena punya kedalaman skuad bertabur bintang.

Namun tetap saja tim besutan Mauricio Pochettino ini tidak boleh pandang sebelah mata. Karena bukan tidak mungkin kalau Wimbledon bakal membuat kejutan meski berstatus tim kasta keempat sepak bola Inggris.

Kemudian juga sebanyak sembilan pemain Chelsea masih cedera menjelang laga tersebut. Kemungkinan besar, mereka semua ini akan absen dan Pochettino memainkan pemain-pemain muda The Blues untuk menghadapi Wimbledon.

Sembilan pemain Chelsea yang masih dihantui cedera yaitu Benoit Badiashile, Marcus Bettinelli, Armando Broja, Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka, Wesley Fofana, Reece James, Mykhailo Mudryk, dan Christopher Nkunku. Mayoritas mereka semua tengah menjalani masa pemulihan.

