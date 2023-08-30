5 Klub yang Berpotensi Masuk Grup Neraka di Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Manchester United

SEBANYAK lima klub yang berpotensi masuk grup neraka di Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah Satu di antaranya adalah Manchester United.

Peserta fase grup Liga Champions 2023-2024 hampir lengkap setelah tiga laga playoff setelah dimainkan pada Rabu (30/9/2023) dini hari WIB. Itu akan dilengkapi dengan kelolosan tiga tim lagi pada laga-laga playoff yang bakal dimainkan Kamis (31/8/2023) dini hari nanti WIB.

Dengan sudah adanya 29 dari 32 tim yang lolos, maka sudah mulai terlihat mengenai kemungkinan terciptanya grup neraka. Setidaknya, ada lima tim yang berpotensi masuk grup neraka di Liga Champions 2023-2024.

Berikut 5 Klub yang Berpotensi Masuk Grup Neraka di Liga Champions 2023-2024

5. AC Milan





AC Milan berada di pot ketiga dalam fase grup Liga Champions 2023-2024. Sebagai tim asal Italia, mereka sudah pasti terhindar dari tim asal Italia lainnya, yaitu Napoli dan Inter Milan yang ada di pot pertama dan kedua.

Namun, AC Milan berpotensi menghadapi tim-tim kuat di pot kedua seperti Manchester United, Arsenal, Real Madrid, dan Borussia Dortmund. Di pot pertama, lawan yang bisa mereka hadapi adalah Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG) dan Bayern Munich.

4. Arsenal





Arsenal kembali ke Liga Champions setelah absen bertahun-tahun. Kesuksesan mereka kembali ke pentas Eropa adalah berkat keberhasilan finis kedua di Liga Inggris 2022-2023.

Berada di pot kedua, sebagai tim asal Inggris, Arsenal bisa bertemu dengan tim-tim dari Italia, Spanyol, dan Jerman di fase grup. AC Milan dan Lazio berada di pot ketiga. Kemudian, Barcelona, Napoli, PSG, dan Bayern Munich berpotensi menjadi lawan dari pot pertama.