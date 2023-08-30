Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Klub yang Berpotensi Masuk Grup Neraka di Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Manchester United

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:00 WIB
5 Klub yang Berpotensi Masuk Grup Neraka di Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Manchester United
Manchester United bisa masuk grup neraka di Liga Champions 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK lima klub yang berpotensi masuk grup neraka di Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah Satu di antaranya adalah Manchester United.

Peserta fase grup Liga Champions 2023-2024 hampir lengkap setelah tiga laga playoff setelah dimainkan pada Rabu (30/9/2023) dini hari WIB. Itu akan dilengkapi dengan kelolosan tiga tim lagi pada laga-laga playoff yang bakal dimainkan Kamis (31/8/2023) dini hari nanti WIB.

Manchester United

Dengan sudah adanya 29 dari 32 tim yang lolos, maka sudah mulai terlihat mengenai kemungkinan terciptanya grup neraka. Setidaknya, ada lima tim yang berpotensi masuk grup neraka di Liga Champions 2023-2024.

Berikut 5 Klub yang Berpotensi Masuk Grup Neraka di Liga Champions 2023-2024

5. AC Milan

AC Milan

AC Milan berada di pot ketiga dalam fase grup Liga Champions 2023-2024. Sebagai tim asal Italia, mereka sudah pasti terhindar dari tim asal Italia lainnya, yaitu Napoli dan Inter Milan yang ada di pot pertama dan kedua.

Namun, AC Milan berpotensi menghadapi tim-tim kuat di pot kedua seperti Manchester United, Arsenal, Real Madrid, dan Borussia Dortmund. Di pot pertama, lawan yang bisa mereka hadapi adalah Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG) dan Bayern Munich.

4. Arsenal

Arsenal

Arsenal kembali ke Liga Champions setelah absen bertahun-tahun. Kesuksesan mereka kembali ke pentas Eropa adalah berkat keberhasilan finis kedua di Liga Inggris 2022-2023.

Berada di pot kedua, sebagai tim asal Inggris, Arsenal bisa bertemu dengan tim-tim dari Italia, Spanyol, dan Jerman di fase grup. AC Milan dan Lazio berada di pot ketiga. Kemudian, Barcelona, Napoli, PSG, dan Bayern Munich berpotensi menjadi lawan dari pot pertama.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655737/sea-games-2025-sabarreza-sumbang-medali-emas-ke37-untuk-indonesia-hed.webp
SEA Games 2025: Sabar/Reza Sumbang Medali Emas ke-37 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/striker_timnas_indonesia_u_22_mauro_zijlstra.jpg
Mengejutkan! Begini Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia U-22 usai Babak Belur di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement