Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Mario Kempes, Legenda Argentina dan Juara Piala Dunia yang Akhiri Kariernya di Liga Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:17 WIB
Kisah Mario Kempes, Legenda Argentina dan Juara Piala Dunia yang Akhiri Kariernya di Liga Indonesia
Mario Kempes kala membela Timnas Argentina. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH Mario Kempes , legenda Argentina dan juara Piala Dunia yang akhiri karier di Liga Indonesia akan diulas oleh Okezone. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemain top dunia yang merumput di Liga Indonesia.

Pada era Liga 1, ada nama-nama beken, seperti Michael Essien, Carlton Cole hingga Marco Motta yang menjajal atmosfer Liga Indonesia. Namun tahukah kamu, ternyata ada mantan juara Piala Dunia yang bermain dan pensiun di Liga Indonesia, dia adalah Mario Kempes.

Mario Kempes

Mario Kempes lahir di Bell Ville, Cordoba, Argentina, pada 15 Juli 1954. Pemain yang berposisi sebagai striker ini mengawali karir bersama klub Instituto de Cordoba di usia 19 tahun.

Bersama klub tersebut, Kempes tampil luar biasa dengan membawa timnya masuk ke Divisi Primera Argentina untuk pertama kalinya. Setelah tiga musim berlalu, Kempes kemudian pindah ke Rosario Central pada tahun 1974.

Bersama klub barunya ini, Kempes berhasil mencetak total 85 gol selama tiga musim kariernya. Catatan itu juga membuat dirinya dilirik tim asal Spanyol, Valencia.

Di Negeri Matador, penampilan Kempes semakin berkembang. Dirinya sukses menjadi top skor La Liga Primera Division selama dua musim berturut-turut.

Kempes juga berhasil membawa Valencia meraih sejumlah trofi. Di antaranya, ada Copa Del Rey musim 1970, Piala Winners 1980, dan Piala Super UEFA 1980.

Saat bersama Valencia, Kempes juga berkesempatan memperkuat Timnas Argentina di ajang Piala Dunia 1978. Pada ajang tersebut, dirinya yang bermain bersama Diego Maradona sukses menjadi top skor dengan torehan enam gol.

Salah satu aksi paling dikenang Kempes di Piala Dunia adalah saat mencetak dua gol ke gawang Belanda di babak final. Berkat dua golnya, Kempes berhasil membawa La Albiceleste menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655371/hasil-sea-games-2025-atlet-karate-ignatius-joshua-kandou-sumbang-emas-ke24-untuk-indonesia-dvw.webp
Hasil SEA Games 2025: Atlet Karate Ignatius Joshua Kandou Sumbang Emas ke-24 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/pelatih_liverpool_arne_slot_mencoret_mohamed_salah.jpg
Mohamed Salah Berdamai dengan Arne Slot jelang Liverpool vs Brighton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement